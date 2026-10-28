Τουρισμός χωρίς αποκλεισμούς

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι κάθε επισκέπτης να μπορεί να γνωρίσει και να βιώσει τη Λάρνακα ισότιμα, χωρίς αποκλεισμούς. Το πρώτο βήμα προς υλοποίηση της δράσης αυτής ήταν η καταγραφή των αναγκών, εξού και καταρτίστηκε μελέτη αξιολόγησης της προσβασιμότητας σε 31 βασικά σημεία του «Πολιτιστικού Περιπάτου Λάρνακας» από την εταιρεία Ablebook, η οποία κατέγραψε ελλείψεις και εισηγήθηκε συγκεκριμένες λύσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στις αρμόδιες αρχές, δημιουργώντας τη βάση για στοχευμένες παρεμβάσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ablebook σχεδίασε προσβάσιμη τουριστική διαδρομή κατά μήκος του παραλιακού μετώπου των Φοινικούδων, καταγράφοντας και τα εμπόδια που πρέπει να αρθούν. Ήδη η πρόταση αυτή αξιολογείται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για νέες παρεμβάσεις.

Μουσεία για όλους

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εταιρείας Τουρισμού Λάρνακας, το Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής Λιβαδιών, αναμένεται σύντομα να καταστεί το πρώτο πλήρως προσβάσιμο μουσείο στην επαρχία Λάρνακας. Σε συνεργασία με τη Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας, τον Σύνδεσμο Ευημερίας Τυφλών Λιβαδιών-Ορόκλινης, τη Σχολή Κωφών και τα Αρχεία Λάρνακας Φοίβος Σταυρίδης, υλοποιήθηκαν δράσεις για άτομα με οπτική και ακουστική αναπηρία, όπως βίντεο στη νοηματική, σχεδιάγραμμα σε γραφή Braille και κατάλληλες πινακίδες με QR codes, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες σε προσβάσιμη μορφή, διευκολύνοντας την αυτόνομη περιήγηση. Παράλληλα, μία καινοτόμος πρωτοβουλία θεωρείται και η τοποθέτηση στο Μουσείο Πιερίδη ενός απτικού σταθμού που δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να εξερευνήσουν με διαδραστικό τρόπο τα στάδια κατασκευής ενός αρχαίου κεραμικού αγγείου. Ο σταθμός αυτός είναι προσαρμοσμένος για χρήστες τροχοκαθισμάτων και για άτομα με οπτική αναπηρία. Μικρή, αλλά ουσιαστική παρέμβαση θεωρείται και το προσβάσιμο παγκάκι που «αγκαλιάζει» το τροχοκάθισμα, το οποίο τοποθετήθηκε πιλοτικά στο Μνημείο Καμάρων, ενώ σύντομα θα εγκατασταθεί και στις Φοινικούδες. Το δεύτερο παγκάκι θα διαθέτει ενημέρωση σε γραφή Braille, ηχητικό καλωσόρισμα για τη Λάρνακα και παρουσίαση στη νοηματική γλώσσα. Θεωρείται καινοτόμος πρωτοβουλία για τα κυπριακά δεδομένα, καθότι αποτελεί ολοκληρωμένη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη και τις τρεις μορφές αναπηρίας, δηλαδή την κινητική, την οπτική και την ακουστική, ενσωματώνοντας διαφορετικά στοιχεία προσβασιμότητας σε μία παρέμβαση.

Προσβάσιμα μενού ξενοδοχείων

Εξάλλου, σε συνεργασία με το σωματείο «Ένα Εμείς» και τη Σχολή Τυφλών Άγιος Βαρνάβας, ξενοδοχειακές μονάδες 4 και 5 αστέρων της Λάρνακας (Golden Bay, Sandy Beach, Lordos Beach, Radisson Blu, E-Hotel και Robinson), προσάρμοσαν τα μενού τους σε μορφή Braille, μεγενθυμένη και με ψηφιακή μορφή μέσω QR code, ενισχύοντας την αυτονομία επισκεπτών με οπτική αναπηρία. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό εργαστήριο προς το προσωπικό της τουριστικής βιομηχανίας για εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική αναπηρία. Στο μεταξύ, η προσβασιμότητα αποκτά και βιωματική διάσταση μέσα από την πιλοτική υλοποίηση της διαδρομής “Sensory City Tour” για άτομα με οπτική αναπηρία. Η δράση περιλαμβάνει επισκέψεις στο Μουσείο Πιερίδη και στο Ιατρικό Μουσείο Κυριαζή καθώς και ξενάγηση στις Φοινικούδες με την ηχητική χρήση της εφαρμογής των Larnaka Storytelling Statues.