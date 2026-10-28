Καταρρωκτώδεις βροχές επικρατούν στην περιοχή Κοφίνου, με αποτέλεσμα η ορατότητα στο οδικό δίκτυο να είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.
Καταρρακτώδεις βροχές στην Κοφίνου - Πολύ περιορισμένη η ορατότητα στους δρόμους
Οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, με την Αστυνομία να συστήνει χαμηλές ταχύτητες, τήρηση αποστάσεων ασφαλείας και χρήση των φώτων πορείας όπου απαιτείται.
Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, ώστε να αποφεύγονται τροχαία ατυχήματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η Αστυνομία συστήνει επίσης στους οδηγούς να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας όπου απαιτείται, να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από τις μετακινήσεις τους.
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