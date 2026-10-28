Καταρρακτώδεις βροχές στην Κοφίνου - Πολύ περιορισμένη η ορατότητα στους δρόμους

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν επαρκείς αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα, ώστε να αποφεύγονται τροχαία ατυχήματα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η Αστυνομία συστήνει επίσης στους οδηγούς να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας όπου απαιτείται, να αποφεύγουν απότομους ελιγμούς και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή παρακολουθούνται, ενώ οι οδηγοί καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου πριν από τις μετακινήσεις τους.