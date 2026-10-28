Συντάξιμος ο χρόνος φροντίδας των παιδιών

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για θεραπεία εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικά βάρη, ενώ το Υπουργείο Υγείας εξήγησε γιατί δεν προχώρησε στην καταβολή προκαταβολών. Τα ζητήματα συζητήθηκαν χθες στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, σε θεματική με αντικείμενο τη στήριξη γονέων των οποίων τα παιδιά νοσούν σοβαρά, μέχρι την ολοκλήρωση της θεραπείας τους.

Χρόνος φροντίδας και σύνταξη

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας ανέφερε ότι η κατηγορία των άτυπων φροντιστών εντάσσεται στον σχεδιασμό της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Στόχος είναι ο χρόνος που ένας γονέας διαθέτει για να φροντίσει το άρρωστο παιδί του να υπολογίζεται και στα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα, αντί να παραμένει εκτός του σχετικού πλαισίου. Η αναγνώριση των άτυπων φροντιστών δεν συνεπάγεται αυτομάτως ειδική άδεια με επίδομα, που εξακολουθούν να ζητούν οι οικογένειες. Παράλληλα, το Υπουργείο επεξεργάζεται αύξηση του επιδόματος γονικής άδειας και εξετάζει τη δυνατότητα παραχώρησής του για μεγαλύτερη περίοδο, καθώς και ετήσιας αξιοποίησης του δικαιώματος. Διευκρινίστηκε ότι οι ρυθμίσεις προωθούνται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, χωρίς να ανακοινωθούν ποσά ή νέα διάρκεια άδειας.

Σε μεταγενέστερη παρέμβαση, εκπρόσωπος του Υπουργείου, χαρακτήρισε δύσκολο να υπάρχει έτοιμη νέα ρύθμιση εντός Νοεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση με οικονομικές προεκτάσεις. Επικαλέστηκε επίσης την περσινή αύξηση του επιδόματος γονικής άδειας και την προωθούμενη αναγνώριση των άτυπων φροντιστών ως βήματα που έχουν γίνει.

Εμπόδιο οι προκαταβολές

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εξήγηση του Υπουργείου Υγείας για τη μη εφαρμογή προκαταβολής χρημάτων σε ασθενείς και συνοδούς που ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, η δυνατότητα εξετάστηκε, αλλά εκτιμήθηκε πως θα διπλασίαζε τον διοικητικό φόρτο. Επιπλέον, δεν είναι πάντα γνωστό εκ των προτέρων ποιο ποσό τελικά δικαιούται κάθε ασθενής και συνοδός, με κίνδυνο να δοθούν περισσότερα χρήματα από τα προβλεπόμενα.

Βουλευτές αντέτειναν ότι θα μπορούσε να καταβάλλεται αρχικά μικρό ποσοστό και υπενθύμισαν ότι την περίοδο της πανδημίας εργαζόμενοι και εργοδότες κλήθηκαν να επιστρέψουν ποσά που είχαν λάβει. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου αναγνώρισε ότι η απάντηση για τις προκαταβολές θα προκαλούσε αντιδράσεις, επέμεινε όμως στις πρακτικές δυσκολίες. Παραδέχθηκε την υποστελέχωση και ανέφερε ότι σχεδιάζονται βελτιώσεις στον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων.

Αλλαγές υπό έγκριση

Το Υπουργείο Υγείας εισηγείται την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων, με τη σχετική απόφαση να τελεί σε διαδικασία έγκρισης. Προτείνει επίσης να χορηγείται επίδομα συνοδού ακόμη και όταν αυτός φιλοξενείται σε νοσοκομείο του εξωτερικού, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να ενοικιάσει άλλο κατάλυμα.

Οι οργανώσεις ασθενών επέμειναν ότι απαιτείται ειδική άδεια με επίδομα και προστασία από απόλυση για γονείς που διακόπτουν την εργασία τους, προκειμένου να φροντίσουν τα παιδιά τους. Υπενθύμισαν ότι το αίτημα συζητείται από τον Ιούνιο του 2025, ενώ πρότειναν να ξεκινήσει η κάλυψη τουλάχιστον από περιπτώσεις παιδικού καρκίνου, τις οποίες υπολόγισαν σε περίπου 40 ετησίως.

Η Επιτροπή ζήτησε γραπτές απαντήσεις από το Υπουργείο Εργασίας εντός Νοεμβρίου, οπότε θα επανέλθει στο θέμα.