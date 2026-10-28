Δήμος Αγίας Νάπας - Αναβάθμιση στάσεων λεωφορείων

Η δράση αυτή θεωρείται απαραίτητη για το τουριστικό θέρετρο λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας που δέχεται σχεδόν ολόχρονα. Ανακοίνωση του Δήμου Αγ. Νάπας αναφέρει ότι η προγραμματιζόμενη εγκατάσταση των μεταλλικών στεγάστρων αποσκοπεί στην αναβάθμιση των συνθηκών αναμονής και εξυπηρέτησης των επιβατών, προσφέροντας καλύτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, η τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων αναμένεται να συμβάλει στη διατήρηση της καθαριότητας και στη βελτίωση της αισθητικής εικόνας των δημόσιων χώρων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της δημοτικής Αρχής για εκσυγχρονισμό των δημοτικών υποδομών και για ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργικότητα, στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

«Η αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας των δημόσιων μεταφορών, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός περισσότερο οργανωμένου και φιλικού προς τον πολίτη αστικού περιβάλλοντος. Ο Δήμος Αγίας Νάπας συνεχίζει να προωθεί παρεμβάσεις με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, επενδύοντας σε υποδομές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, ενισχύουν τη λειτουργικότητα των Δημοτικών Διαμερισμάτων και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου και δυναμικά αναπτυσσόμενου τουριστικού προορισμού», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Εκ μέρους του Δήμου Αγίας Νάπας τη σύμβαση υπέγραψε ο δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου, ενώ εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας ο διευθυντής Παναγιώτης Νικηφόρου.