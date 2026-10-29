Καλπάζει το σοβαρό έγκλημα: Πληθαίνουν οι υποθέσεις, μειώνονται οι εξιχνιάσεις - Πρωτιά για τη Λεμεσό

Τις τάσεις και τις μεταβολές του σοβαρού εγκλήματος αποτυπώνουν τα στοιχεία που ετοίμασαν και κατέθεσαν στη Βουλή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η Αστυνομία. Μεταξύ άλλων, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 27,8% στις καταχωρημένες υποθέσεις σοβαρού εγκλήματος σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα από τον περσινό μέχρι τον φετινό Ιούνιο. Τα στοιχεία προκύπτουν από την… χαρτογράφηση του σοβαρού εγκλήματος που έγινε προκειμένου να καταγραφούν και οι ανάγκες που υπάρχουν για ανάλογη προσαρμογή των διωκτικών αρχών. Οι υποθέσεις αυξήθηκαν από 454 σε 580, την ώρα που οι εξιχνιάσεις ανήλθαν από 387 σε 455. Παρά την αύξηση των εξιχνιασμένων υποθέσεων, το συνολικό ποσοστό εξιχνίασης υποχώρησε από 85,2% σε 78,4%, καταγράφοντας πτώση 6,8 ποσοστιαίων μονάδων. Η εικόνα που προκύπτει αποτυπώνει την αυξημένη επιβάρυνση των ανακριτικών υπηρεσιών...