Ιστορική ανατροπή στην αγορά αυτοκινήτου: Για πρώτη φορά τα βενζινοκίνητα πέφτουν κάτω από το 50% των παγκόσμιων πωλήσεων

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή η οποία καταγράφεται στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, σύμφωνα με στοιχεία της Mobility Global που δημοσίευσε η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei. Το πρώτο εξάμηνο του έτους πωλήθηκαν παγκοσμίως 20,25 εκατομμύρια βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, αριθμός μειωμένος κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αυτό είχε ως συνέπεια το μερίδιο αγοράς να πέσει στο 49%, από το 52% που είχε πριν από έναν χρόνο. Φυσικά αν ανατρέξουμε στις πωλήσεις της τελευταίας πενταετίας θα δούμε ότι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 73%. Δηλαδή μέσα σε πέντε μόλις χρόνια η κατηγορία αυτή έχασε 24 ποσοστιαίες μονάδες. Το ποσοστά που χάθηκαν αναπληρώθηκαν από τα υβριδικά αυτοκίνητα και τα ηλεκτρικά τα οποία μετά την αύξηση της τιμής των ορυκτών καυσίμων και την γεωπολιτική αστάθεια γνωρίζουν πολύ μεγάλη άνοδο.

Στην Κίνα και στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα η πτώση των πωλήσεων βενζινοκίνητων οχημάτων ήταν πολύ μεγάλη, όταν την ίδια περίοδο οι παγκόσμιες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 12%, φτάνοντας τα 6,87 εκατομμύρια μονάδες. Φυσικά μεγαλύτερες πωλήσεις κατέγραψαν τα υβριδικά συστήματα τα οποία μειώνουν σημαντικά το κόστος μετακίνησης, ενώ ακολουθούν τα plug in υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία αποτελούν μια μεταβατική κατηγορία μέχρι την πλήρη ηλεκτροκίνηση και δίνουν ικανοποιητικές ηλεκτρικές αυτονομίες για αστικές μετακινήσεις.

Στην Ευρώπη οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυξήθηκαν κατά 32%, φτάνοντας τα 1,81 εκατομμύρια οχήματα. Σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ευρώπης (ACEA), σε 31 ευρωπαϊκές αγορές οι πωλήσεις ηλεκτρικών ξεπέρασαν εκείνες των αυτοκινήτων βενζίνης για πρώτη φορά στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Από την άλλη στη Νοτιοανατολική Ασία η αύξηση έφτασε το 81%, στις 350.000 μονάδες. Αντίθετα, στην Κίνα, που αντιπροσωπεύει περίπου το μισό της παγκόσμιας αγοράς αμιγώς ηλεκτρικών, οι πωλήσεις τους μειώθηκαν κατά 3%, φθάνοντας στα 3,44 εκατομμύρια οχήματα. Στη Βόρεια Αμερική η κατηγορία υποχώρησε κατά 15%, σε μια περίοδο αλλαγών στα οικονομικά κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών.

Η πτώση του μεριδίου των αποκλειστικά βενζινοκίνητων δεν σημαίνει ότι τελείωσε η εποχή των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βενζίνη. Απλά οι καταναλωτές στρέφονται σταδιακά σε άλλες επιλογές κίνησης, βάζοντας στις παραμέτρους της εξίσωσης το κόστος μετακίνησης, την τιμή κτήσης, τις επιδοτήσεις και την μεγαλύτερη ευαισθησία των πολιτών για το περιβάλλον.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ