Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές: Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες - Πυκνή ομίχλη επηρεάζει το οδικό δίκτυο (βίντεο)

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχόμενη χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους. Η κίτρινη προειδοποίηση θα διαρκέσει μέχρι τις 5 μ.μ.

Πυκνή ομίχλη

Πυκνή ομίχλη παρατηρείται στις ορεινές περιοχές της επαρχίας Λεμεσού, με επίκεντρο τις περιοχές Αγρού, Χανδριών και Κυπερούντας και επηρεάζει την κυκλοφορία, αφού η ορατότητα στο οδικό δίκτυο είναι περιορισμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που διακινείται στο οδικό δίκτυο των περιοχών.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού:

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο την περιοχή της Ρόδου κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι ενδέχεται να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές μέχρι 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.