Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας–Λευκωσίας, λόγω ακινητοποίησης γερανοφόρου οχήματος σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, με αποτέλεσμα να αποκοπεί τμήμα της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.
Ακινητοποιημένο γερανοφόρο όχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας: Κλειστό τμήμα της αριστερής λωρίδας εδώ και 4 περίπου ώρες
Φωτογραφία αρχείου
Αποκόπηκε τμήμα της αριστερής λωρίδας κοντά στον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς – Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικά τον παλαιό δρόμο προς Λευκωσία
Η Αστυνομία ενημέρωσε το κοινό για την ακινητοποίηση του γερανοφόρου οχήματος με ανακοίνωση η ώρα 12:15 μ.μ. Ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση η ώρα 15:15 μ.μ., όπου η Αστυνομία καλούσε τους οδηγούς που κατευθύνονται από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τον παλαιό δρόμο λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που παρατηρείται στο σημείο.
Παράλληλα, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και σε όσους διακινούνται στο ευρύτερο οδικό δίκτυο. Σημείωσε δε ότι η ενημέρωση αφορά την κατάσταση που επικρατούσε στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης.
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