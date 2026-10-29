Ακινητοποιημένο γερανοφόρο όχημα προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας: Κλειστό τμήμα της αριστερής λωρίδας εδώ και 4 περίπου ώρες

Η Αστυνομία ενημέρωσε το κοινό για την ακινητοποίηση του γερανοφόρου οχήματος με ανακοίνωση η ώρα 12:15 μ.μ. Ακολούθησε δεύτερη ανακοίνωση η ώρα 15:15 μ.μ., όπου η Αστυνομία καλούσε τους οδηγούς που κατευθύνονται από τη Λάρνακα προς τη Λευκωσία να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τον παλαιό δρόμο λόγω της αυξημένης τροχαίας κίνησης που παρατηρείται στο σημείο.

Παράλληλα, συνέστησε ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και σε όσους διακινούνται στο ευρύτερο οδικό δίκτυο. Σημείωσε δε ότι η ενημέρωση αφορά την κατάσταση που επικρατούσε στο οδικό δίκτυο κατά τον χρόνο έκδοσης της ανακοίνωσης.