Παντρεύτηκε τον Κύπριο σύντροφό του ο Ιάσονας Μανδηλάς – Το γαμήλιο άλμπουμ από την ξεχωριστή ημέρα (φώτο)

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος ο καλλιτέχνης, δημοσιεύοντας την Τρίτη (27/10) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, από τις προετοιμασίες μέχρι και τη στιγμή που το ζευγάρι υπέγραψε, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένους φίλους ως μάρτυρες.

Στις φωτογραφίες, ο Ιάσονας Μανδηλάς εμφανίζεται με λευκό κοστούμι, ενώ ο Ηρόδοτος Ιωάννου, ο οποίος εργάζεται ως κτηνίατρος, επέλεξε γκρι. Σε ορισμένα στιγμιότυπα οι νεόνυμφοι ποζάρουν χαμογελαστοί, κρατώντας στην αγκαλιά τους και τον σκύλο τους.

Ο τραγουδιστής συνόδευσε την ανάρτηση με την ημερομηνία «20.10.2026» και τα hashtags #JustMarried, #Husbandandhusband και #Forever, επιλέγοντας ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Love and Marriage».

Η ρομαντική πρόταση γάμου στην Πράγα

Ο γάμος πραγματοποιήθηκε λίγους μήνες μετά την πρόταση που είχε κάνει ο Ιάσονας Μανδηλάς στον Ηρόδοτο Ιωάννου, τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στην Πράγα.

Ο καλλιτέχνης είχε μοιραστεί τότε στο Instagram βίντεο από τη στιγμή που άνοιξε ένα μικρό κουτί και πρόσφερε δαχτυλίδι στον σύντροφό του, ο οποίος απάντησε θετικά.

«Είπε το ναι», είχε γράψει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η συγκινητική αντίδραση των γονιών του

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Ιάσονας Μανδηλάς είχε μιλήσει για την αντίδραση των γονιών του στην ανακοίνωση του αρραβώνα του.

Όπως είχε αποκαλύψει, η μητέρα του αντέδρασε με αγκαλιές και δάκρυα χαράς, ενώ η στάση του πατέρα του τον συγκίνησε ιδιαίτερα.

«Ο μπαμπάς μου, από την άλλη, όταν γύρισα σπίτι είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε, μετά πήρε τον Ηρόδοτο αγκαλιά και του κάνει: Τώρα είμαστε οικογένεια», είχε αναφέρει.

Μιλώντας για τους γονείς του, είχε προσθέσει: «Είναι υπέροχοι άνθρωποι. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο άνθρωπος που είμαι σήμερα χωρίς αυτούς. Μου έχουν δώσει τα πάντα και τους χρωστάω τα πάντα».

Το ζευγάρι μοιράστηκε πλέον και τις φωτογραφίες του γάμου του, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή του ζωή.

Με πληροφορίες από lifo.gr