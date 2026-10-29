Πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και ζημιές άφησε πίσω της η κακοκαιρία που επηρέασε την Κύπρο την Πέμπτη (29/10), με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στις επαρχίες Πάφου και Λάρνακας, ενώ σημαντικές ποσότητες βροχής καταγράφηκαν και στα ορεινά.
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κύπρος: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, έπεσαν δέντρα και πέργκολα καταπλάκωσε όχημα - «Έβρεξε» προβλήματα σε Πάφο και Λάρνακα (βίντεο)
Καταρρακτώδεις βροχές στη Λάρνακα, ισχυροί άνεμοι και ζημιές στην Πάφο, ορμητικά νερά στα ορεινά - Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήσεις για πτώσεις δέντρων
Βίντεο που αναρτήθηκαν στην ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου» στο Facebook καταγράφουν πλημμυρισμένους δρόμους στο κέντρο της Λάρνακας, όπου σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχές, καθώς και αυξημένη ροή νερού σε ποταμούς και χειμάρρους.
Έντονη βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι αναφέρθηκαν επίσης στην Ορμήδεια, ενώ στο Απλίκι της ορεινής Λευκωσίας, βίντεο δείχνει τα νερά της βροχής να κατεβαίνουν ορμητικά από σκαλοπάτια.
Πτώσεις δέντρων και πέργκολα πάνω σε αυτοκίνητο στην Πάφο
Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στην επαρχία Πάφου, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνοδεύτηκαν από ιδιαίτερα ενισχυμένους ανέμους.
Στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, μεταλλική κατασκευή αποκολλήθηκε από πολυκατοικία και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Παράλληλα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε τέσσερις κλήσεις για περιστατικά που σχετίζονταν με την κακοκαιρία στην επαρχία. Τρεις αφορούσαν πτώσεις ή μετακινήσεις δέντρων, ενώ στην περιοχή της Μηλιού κλαδιά κατέληξαν πάνω σε καλώδια της ΑΗΚ.
Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε επίσης συσσώρευση νερού στο οδόστρωμα και περιορισμένη ορατότητα, με την Αστυνομία να καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Πάνω από 30 χιλιοστά βροχής σε περιοχές των ορεινών
Σύμφωνα με ανάρτηση του Kitasweather στις 14:20, το μέτωπο βροχών και καταιγίδων είχε κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας το βορειοανατολικό άκρο της Κύπρου, στην περιοχή της Καρπασίας.
Όπως αναφέρεται, βροχές καταγράφηκαν σε παγκύπρια κλίμακα, ενώ τοπικά εκδηλώθηκαν έντονες καταιγίδες με ισχυρές ριπές ανέμων.
Αξιόλογα ήταν και τα ύψη βροχής, κυρίως στα ορεινά, όπου σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 30 χιλιοστά, σύμφωνα με τον προκαταρκτικό χάρτη συνολικού υετού του Kitasweather για το τελευταίο 24ωρο.
Σταδιακά υποχωρούν τα φαινόμενα
Η κακοκαιρία οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό δυτικά του νησιού, το οποίο συνοδεύεται από μέτωπο κακοκαιρίας και αναμένεται να απομακρυνθεί ανατολικότερα αργά το απόγευμα.
Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, κατά τη διάρκεια του απογεύματος αναμένονται βροχές σε αρκετές περιοχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενδεχομένως με χαλάζι. Σε περίπτωση καταιγίδας, οι ριπές των ανέμων μπορούν να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ.
Η κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 17:00, με την ένταση της βροχόπτωσης να ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα.
Αργά το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια παράλια.
Βελτιώνεται ο καιρός την Παρασκευή
Αύριο, Παρασκευή, ο καιρός αναμένεται να είναι κυρίως αίθριος, με πιθανότητα σύντομης μεμονωμένης βροχής στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Το Σάββατο αναμένονται τοπικά μεμονωμένες βροχές ή σύντομη καταιγίδα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στις βόρειες περιοχές.
Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να παραμένει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
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