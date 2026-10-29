Κριστίν Λαγκάρντ: Το πολιτικό παρασκήνιο της πρόωρης αποχώρησης από την ΕΚΤ – Οι γαλλικές εκλογές και η μάχη της διαδοχής

Η παραίτησή της, η οποία ανακοινώθηκε την Πέμπτη (29/10), ανοίγει τη διαδικασία επιλογής νέου επικεφαλής της ΕΚΤ, προκαλώντας παράλληλα συζητήσεις για τις πολιτικές προεκτάσεις της χρονικής συγκυρίας, καθώς την άνοιξη του 2027 θα διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Ανέλαβε την ΕΚΤ πιστεύοντας ότι η θητεία διαρκεί πέντε χρόνια

Η Κριστίν Λαγκάρντ ανέλαβε τα ηνία της ΕΚΤ το 2019, διαδεχόμενη τον Μάριο Ντράγκι, παρά τις αρχικές επιφυλάξεις παραγόντων των αγορών για την έλλειψη ακαδημαϊκής εκπαίδευσης στα οικονομικά και εμπειρίας στην κεντρική τραπεζική.

Η ίδια είχε παραδεχθεί αργότερα ότι, όταν αποδέχθηκε τη θέση, πίστευε πως η θητεία της προέδρου της ΕΚΤ διαρκούσε πέντε χρόνια και όχι οκτώ.

Προτού αναλάβει την ΕΚΤ, είχε διαγράψει μακρά επαγγελματική διαδρομή ως δικηγόρος επιχειρήσεων, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Ως υπουργός Οικονομικών διαχειρίστηκε τις επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ενώ στο ΔΝΤ βρέθηκε αντιμέτωπη με την ευρωπαϊκή κρίση χρέους και τα προγράμματα διάσωσης, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό.

Στη θητεία της στο Ταμείο συνδέθηκε επίσης με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 57 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή το 2018, το μεγαλύτερο στην ιστορία του ΔΝΤ, το οποίο δεν κατάφερε να αποτρέψει την οικονομική κρίση που ακολούθησε.

Η πανδημία, το λάθος με τα spreads και η εκτίναξη του πληθωρισμού

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία της στην ΕΚΤ ήρθε μόλις λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τον Μάρτιο του 2020, δήλωσε ότι η ΕΚΤ δεν βρίσκεται εκεί για να περιορίζει τα spreads των κρατικών ομολόγων, προκαλώντας αναστάτωση στις αγορές και αναγκάζοντάς την να ανασκευάσει.

Παρά το αρχικό επεισόδιο, η ΕΚΤ προχώρησε σε έκτακτες αγορές ομολόγων για τη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με την ευρωζώνη να αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση πληθωρισμού στην ιστορία της.

Υπό την ηγεσία της, η ΕΚΤ προχώρησε στον ταχύτερο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων που είχε πραγματοποιήσει μέχρι τότε, επιχειρώντας να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Τα επτά χρόνια της στην ΕΚΤ ήταν, συνολικά, αρκετά καλά», δήλωσε στο Reuters ο οικονομολόγος και πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας, Βίλεμ Μπάιτερ, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή τράπεζα κατάφερε να περιορίσει τον πληθωρισμό ταχύτερα από τις αντίστοιχες αρχές στη Βρετανία και στις ΗΠΑ.

Οι γαλλικές εκλογές και οι επικρίσεις για την παραίτηση

Η απόφαση της Λαγκάρντ να αποχωρήσει πριν από τη λήξη της θητείας της επιτρέπει στους Ευρωπαίους ηγέτες να επιλέξουν τον διάδοχό της πριν από τις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, τον Απρίλιο του 2027.

Η συγκυρία έχει προκαλέσει επικρίσεις, καθώς η ΕΚΤ αποτελεί θεσμό που επιδιώκει να διατηρεί την ανεξαρτησία του από πολιτικές παρεμβάσεις.

Ο Πολ Ντε Γκράουβε, καθηγητής στο London School of Economics, υποστήριξε ότι η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ υποβαθμίζει τον θεσμό, συνδέοντας τη χρονική επιλογή με πολιτικούς υπολογισμούς του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Η Λαγκάρντ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας, δηλώνοντας ωστόσο ότι επιθυμεί να συνεχίσει να υπερασπίζεται τις φιλοευρωπαϊκές αξίες.

Στο μεταξύ, σενάρια τη θέλουν να αναλαμβάνει ρόλο στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, χωρίς να έχει ανακοινωθεί σχετική απόφαση.

Ποιος θα τη διαδεχθεί στην ΕΚΤ

Η αποχώρηση της Λαγκάρντ ανοίγει πλέον τη διαδικασία διαδοχής σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένο κόστος ενέργειας και ανησυχίες για τα γαλλικά κρατικά ομόλογα.

Μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για την προεδρία της ΕΚΤ περιλαμβάνονται ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας, Κλάας Κνοτ, και ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος.

Ο νέος πρόεδρος θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες.

Η Λαγκάρντ ολοκληρώνει έτσι μια επταετία κατά την οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις, αφήνοντας στον διάδοχό της την πρόκληση της διατήρησης της νομισματικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερα αβέβαιο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.