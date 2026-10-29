Την ετοιμότητά του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθούν προοπτικές επανέναρξης ουσιαστικών συνομιλιών στο Κυπριακό επανέλαβε το απόγευμα της Πέμπτης (29/10) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενόψει και της καθόδου της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο.
Μήνυμα Χριστοδουλίδη ενόψει καθόδου Ολγκίν: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας»
Ο Πρόεδρος αναγνωρίζει τις δυσκολίες για επανέναρξη των συνομιλιών, αλλά δηλώνει έτοιμος να καταθέσει νέες ιδέες και προσεγγίσεις εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, κατά την προσέλευσή του στην Κρατική Έκθεση για τον 9ο Εθνικό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων SkillsCyprus 2026, ο Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει κατά πόσον διαβλέπει παράθυρο ευκαιρίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
«Όσο εξαρτάται από μένα, θα πράξω ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να καταθέτει νέες προτάσεις, εντός του συμφωνημένου πλαισίου επίλυσης του Κυπριακού.
«Παρόλο ότι δεν υποβαθμίζω τις δυσκολίες, τις προκλήσεις, τα προβλήματα, είμαι εδώ συνεχώς με νέες ιδέες, νέες προσεγγίσεις, πάντα εντός του καθορισμένου πλαισίου, έτσι ώστε να πετύχουμε να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο», σημείωσε.
Στήριξη στην τεχνική εκπαίδευση
Αναφερόμενος στον Διαγωνισμό Δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, τόσο για τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων όσο και για τις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας.
Όπως είπε, η παρουσία του στον διαγωνισμό αποσκοπεί στη στήριξη και περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού, ο οποίος προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να αναδείξουν τις δεξιότητές τους.
«Πραγματικά πιστεύω στην προοπτική των τεχνικών, των τεχνολογικών επαγγελμάτων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις προοπτικές της οικονομίας.
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι επιθυμεί, μέσα από την επαφή του με τους διαγωνιζόμενους, να εξεταστούν τρόποι περαιτέρω αναβάθμισης της διοργάνωσης.
«Αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των μαθητών»
Κληθείς να σχολιάσει το χαμηλό ποσοστό των νέων που επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση, ο Πρόεδρος αναγνώρισε ότι το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα χαμηλό, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι παρουσιάζει πλέον αύξηση.
Αναφέρθηκε στην απόφαση για δημιουργία Τεχνικών Γυμνασίων, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια ξεκίνησε από τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, επεκτάθηκε στην Πάφο και τη Λάρνακα και στόχος είναι να καλύψει ολόκληρη την Κύπρο.
Μάλιστα, ανέφερε ότι η ζήτηση για συμμετοχή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες θέσεις, γεγονός που, κατά τον ίδιο, καταδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχει αυξηθεί κατακόρυφα και ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν την τεχνική εκπαίδευση μετά το Γυμνάσιο.
«Είναι κάτι που ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε και κάτι που συνδέεται με το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα μας», κατέληξε.
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