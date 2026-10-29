Παραμένει ισοβίτης ο «κομμωτής»: Το Ανώτατο απέρριψε το αίτημα επανεκδίκασης - Επικαλέστηκε ανακλήσεις μαρτυριών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, πρόκειται για την πρώτη υπόθεση που εξετάστηκε βάσει της νέας νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, την επανεκδίκαση ποινικής υπόθεσης όταν προκύπτουν νέα στοιχεία ή γεγονότα.

Ο Θεοφάνους καταδικάστηκε στις 31 Οκτωβρίου 2012 από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου για τον εκ προμελέτης φόνο της 24χρονης Iulia Oboroc, την ανθρωποκτονία της 3,5 ετών Βικτώριας Ποζίδου, καθώς και για αδικήματα σχετικά με την κατοχή πυροβόλου όπλου, φυσιγγίων και εκρηκτικών υλών. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη στις 6 Απριλίου 2015.

Όπως αναφέρει η Νομική Υπηρεσία, ο αιτητής προσέφυγε στο Ανώτατο βάσει του άρθρου 9(3)(δ) των περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμων, υποστηρίζοντας ότι στοιχεία που προέκυψαν μετά την καταδίκη δημιουργούν θεμελιώδεις αμφιβολίες για την ορθότητά της.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο Θεοφάνους επικαλέστηκε ένορκη δήλωση του μάρτυρα κατηγορίας Γεώργιου Σαχμπάζοβ, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2020. Σε αυτήν, ο μάρτυρας φέρεται να ανακάλεσε την προηγούμενη μαρτυρία του, λέγοντας ότι είχε καταθέσει ψευδώς και ότι δεν βρισκόταν στη σκηνή των εγκλημάτων.

Παρουσίασε επίσης δηλώσεις και ένορκες μαρτυρίες τρίτων, σύμφωνα με τις οποίες ο δεύτερος μάρτυρας κατηγορίας, Αντώνης Προκοπίου Κίτας, φέρεται να είχε παραδεχθεί ότι ο Θεοφάνους δεν ήταν ο δράστης και ότι ήταν ψευδής η μαρτυρία του περί ομολογίας του αιτητή. Προβλήθηκαν ακόμη ισχυρισμοί ότι ο Κίτας είχε αναφέρει πως η Αστυνομία τον καθοδήγησε να καταθέσει εναντίον του.

Ο αιτητής υποστήριξε ότι τα στοιχεία κλονίζουν το αποδεικτικό θεμέλιο της καταδίκης και ζήτησε επανεκδίκαση ή, λόγω της μακράς κράτησής του, αθώωση. Η θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, ήταν ότι τα στοιχεία που προσκομίστηκαν δεν δικαιολογούσαν την εφαρμογή της συγκεκριμένης νομοθετικής πρόνοιας.

Το σκεπτικό του Ανωτάτου

Το Ανώτατο έκρινε ότι η εξουσία επανεκδίκασης ποινικής υπόθεσης είναι εξαιρετική και πρέπει να συνυπάρχει με τη θεμελιώδη αρχή της τελεσιδικίας των δικαστικών αποφάσεων.

Βάσει του άρθρου 9(3)(δ), επανεκδίκαση μπορεί να γίνει όταν υπάρχουν νέα στοιχεία ή γεγονότα που ενδέχεται να ανατρέψουν, εν όλω ή εν μέρει, την καταδικαστική απόφαση. Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι η διαδικασία δεν αποσκοπεί στην επανεξέταση της αρχικής απόφασης με βάση αποδεικτικό υλικό που είχε ήδη παρουσιαστεί στη δίκη.

Αντλώντας καθοδήγηση από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Ανώτατο ανέφερε ότι νέα στοιχεία μπορούν να είναι γεγονότα που υπήρχαν κατά την αρχική δίκη, αλλά παρέμειναν άγνωστα και αποκαλύφθηκαν αργότερα, καθώς και γεγονότα που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ως παραδείγματα ανέφερε την αποκάλυψη του πραγματικού δράστη, την εμφάνιση κρίσιμου αυτόπτη μάρτυρα και την ανεύρεση γενετικού υλικού που συνδέεται με την υπόθεση.

Ωστόσο, έκρινε ότι μεταγενέστερη ανάκληση ή ανασκευή μαρτυρίας η οποία είχε ήδη δοθεί και αξιολογηθεί στην αρχική δίκη δεν συνιστά «νέο στοιχείο ή γεγονός» κατά την έννοια του νόμου. Όπως σημειώνεται στην απόφαση, αντίθετη προσέγγιση θα μετέτρεπε την εξαιρετική διαδικασία σε μηχανισμό νέας αξιολόγησης της μαρτυρίας και της αποδεικτικής κρίσης στην οποία στηρίχθηκε η καταδίκη, υπονομεύοντας την ασφάλεια δικαίου και την τελεσιδικία.

Το Ανώτατο έκρινε την αίτηση αβάσιμη και την απέρριψε ομόφωνα. Δεν εξέδωσε διαταγή για έξοδα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της αίτησης και το γεγονός ότι ο αιτητής εκτίει ποινή ισόβιας φυλάκισης.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας χειρίστηκαν την υπόθεση οι Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας Νίνος Κέκκος και Ανδρέας Χατζηκύρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ