Στα κομματικά «όχι» σκοντάφτουν οι νοσηλευτές από τρίτες χώρες- Προϋπόθεση για ΔΗΣΥ οι συλλογικές συμβάσεις

Το παράδοξο είναι ότι κανένας δεν αμφισβητεί την ύπαρξη του προβλήματος. Αντιθέτως, όλοι αναγνωρίζουν ότι οι ελλείψεις είναι σοβαρές και ότι απαιτούνται λύσεις. Ωστόσο, η συμφωνία ως προς τη διαπίστωση του προβλήματος δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής από συμφωνία για τον τρόπο αντιμετώπισής του. Με τις συλλογικές συμβάσεις και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας να αποτελούν βασικά σημεία διαφωνίας, το νομοσχέδιο παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ οι ανάγκες των νοσηλευτηρίων εξακολουθούν να αυξάνονται.

Τα «όχι» των κομμάτων

Ξεκάθαρη ήταν η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ, με τη βουλεύτρια Μαρίνα Νικολάου να επαναλαμβάνει ότι το κόμμα δεν πρόκειται να υπερψηφίσει οποιοδήποτε νομοσχέδιο λειτουργεί εις βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, των μισθών και των συνθηκών εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού.

Η κ. Νικολάου επέκρινε την άρνηση εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας ότι αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συγκράτηση των νοσηλευτών στο επάγγελμα. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα ασφάλειας των ασθενών σε σχέση με τη γνώση της ελληνικής γλώσσας, διερωτώμενη γιατί να ισχύουν διαφορετικές απαιτήσεις για γιατρούς και νοσηλευτές.

Έντονες επιφυλάξεις εκφράστηκαν και από πλευράς ΔΗΣΥ. Η βουλεύτρια Σάβια Ορφανίδου χαρακτήρισε τις συλλογικές συμβάσεις «κόκκινη γραμμή», επισημαίνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν περίπου 1.450 νοσηλευτές εκτός επαγγέλματος, σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Διερωτήθηκε τι έχει πράξει διαχρονικά το κράτος για να επαναφέρει αυτούς τους ανθρώπους στην αγορά εργασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιώργος Παμπορίδης έθεσε ευθέως θέμα απολαβών, υποδεικνύοντας στους εργοδότες ότι εάν δεν προσφέρουν ικανοποιητικούς μισθούς, δεν μπορούν να αναμένουν την επιστροφή όσων εγκατέλειψαν το επάγγελμα. Έθεσε μάλιστα το ζήτημα της σύνδεσης της εργοδότησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες με την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων.

Ο Χαράλαμπος Πάζαρος ζήτησε ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει από το Υπουργείο Υγείας ώστε να προσελκυστούν ξανά στο επάγγελμα Κύπριοι νοσηλευτές.

Ερωτήματα για τη γλωσσική επάρκεια, αλλά και για τη διάρκεια της προτεινόμενης ρύθμισης, έθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Ανδρέας Αποστόλου. Διερωτήθηκε κατά πόσον, μετά την παρέλευση δύο ετών, θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης ή εάν οι ανάγκες θα εξακολουθούν να υφίστανται.

Οι τοποθετήσεις αυτές αναδεικνύουν το βασικό πρόβλημα που καλείται πλέον να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Υγείας: πώς θα εξασφαλίσει τη στήριξη των κομμάτων σε μια μεταβατική ρύθμιση, όταν εξακολουθούν να υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες για τους όρους εφαρμογής της.

Οι ελλείψεις παραμένουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρία, το έλλειμμα νοσηλευτών υπολογίζεται σε 586 άτομα. Από πλευράς ΠΑΣΙΝ επισημάνθηκε ότι με τη λειτουργία νέων κέντρων αποκατάστασης και την ανάπτυξη πρόσθετων νοσηλευτικών δομών, οι ανάγκες ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 1.000 νοσηλευτές.

Η ΟΕΒ, διά του εκπροσώπου της Μιχάλη Γρηγορίου, υποστήριξε ότι η έλλειψη προσωπικού προκαλεί τεράστια πίεση στους υφιστάμενους νοσηλευτές και επηρεάζει την εξυπηρέτηση των ασθενών, οδηγώντας ακόμη και σε αναστολή εργασιών. Οι εργοδότες τάχθηκαν υπέρ του νομοσχεδίου, ζητώντας παράλληλα χαλάρωση του προτεινόμενου περιορισμού 10% στην εργοδότηση προσωπικού από τρίτες χώρες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ Μάριος Καραϊσκάκης υποστήριξε ότι η πρόσληψη νοσηλευτών από το εξωτερικό δεν αποτελεί την επιθυμητή επιλογή των εργοδοτών, αλλά μια αναγκαστική διέξοδο μπροστά στις ελλείψεις.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα. Διότι ακόμη και εάν ληφθούν μέτρα για την επιστροφή Κυπρίων νοσηλευτών στο επάγγελμα και την αύξηση των νέων αποφοίτων, οι ανάγκες των νοσηλευτηρίων δεν μπορούν να περιμένουν επ' αόριστον. Και όσο η πολιτική συμφωνία δεν επιτυγχάνεται, το πρόβλημα της στελέχωσης παραμένει ανοικτό.