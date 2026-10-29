Εθνική Φρουρά: Βρέθηκαν ληγμένα τρόφιμα σε μαγειρεία – Οι εθνοφρουροί αποφεύγουν όσπρια και ψάρι, αλλά τρώνε κρέας έως εννέα φορές την εβδομάδα

Παρουσιάζοντας τα ευρήματα, ο Διευθυντής Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Άκης Κίκας, είπε ότι διατίθενται €10 εκατ. ετησίως για τη σίτιση των εθνοφρουρών. Έκρινε τα γεύματα ικανοποιητικά ως προς την ποσότητα και την ποιότητα, αλλά και ως προς την αποφυγή σπατάλης. Ανέφερε ότι έγιναν επιτόπιοι έλεγχοι και δοκιμές γευμάτων χωρίς προειδοποίηση, τόσο στο σύστημα catering όσο και στα μαγειρεία μονάδων. Επίσης, ερωτηματολόγιο για την αντίληψη των οπλιτών σχετικά με τα προσφερόμενα γεύματα διανεμήθηκε, κατόπιν τυχαίας επιλογής, σε 1.100 στρατιώτες παγκύπρια.

Σύμφωνα με τον κ. Κίκα, λειτουργούν τρία συστήματα σίτισης: το 44% των οπλιτών λαμβάνει έτοιμες μερίδες μέσω catering, το 10% προμηθεύεται κατεψυγμένες μερίδες από την ίδια εταιρεία catering, κυρίως σε απομακρυσμένα φυλάκια, ενώ το υπόλοιπο 46% σιτίζεται σε μονάδες με δικά τους μαγειρεία. Οι υπηρεσίες catering εφαρμόζονται στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Λευκωσίας. Κρέας προσφέρεται επτά φορές την εβδομάδα στα μαγειρεία, εννέα φορές μέσω catering και οκτώ φορές στα κατεψυγμένα γεύματα. «Αντίληψη της ΕΥ είναι ότι το φαγητό είναι πολύ ικανοποιητικό», είπε.

Η προμήθεια τροφίμων και εφοδίων για την παρασκευή γευμάτων γίνεται μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών, με στόχο να εξασφαλίζει το κράτος την καλύτερη δυνατή τιμή, ανέφερε. Το κόστος σίτισης ανά οπλίτη μέσω catering ανέρχεται σε €7,5 συν ΦΠΑ για τέσσερα γεύματα ημερησίως. Για τα μαγειρεία, είπε, ο υπολογισμός είναι δυσκολότερος και το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε €8,15.

Ο κ. Κίκας ανέφερε ότι υπάρχουν 21 επαγγελματίες μάγειρες σε 17 μαγειρεία, ενώ σε τέσσερα μαγειρεία δεν υπηρετεί επαγγελματίας μάγειρας. Τέσσερις μάγειρες είναι τοποθετημένοι σε στρατιωτικές λέσχες και δύο μαγειρεία διαθέτουν από δύο μάγειρες. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγείται ανακατανομή προσωπικού ώστε κάθε μαγειρείο να διαθέτει επαγγελματία μάγειρα. Σε αιφνίδιους ελέγχους εντοπίστηκε μόνο ένα θερμόμετρο με πιστοποιητικό καταλληλότητας, καθώς και ζυγαριά που δεν είχε ελεγχθεί πρόσφατα. Για ορισμένα τρόφιμα είχε παρέλθει η ημερομηνία λήξης.

Σε σχέση με τη σπατάλη, ο κ. Κίκας είπε ότι ορισμένα φαγητά δεν καταναλώνονται και ότι οι οπλίτες βαθμολογούν χαμηλά το ψάρι, ενώ πολλοί καταφεύγουν στο ΚΨΜ. Το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αποφεύγει συγκεκριμένα φαγητά, κυρίως όσπρια και ψάρι. Παράλληλα, το 70% όσων έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες ανέφερε ότι τα προσφερόμενα γεύματα δεν τις καλύπτουν.

Η σύμβαση με την εταιρεία catering προβλέπει επιστροφή τροφίμων που δεν καταναλώνονται, αλλά η πρόνοια δεν έχει ενεργοποιηθεί. Προβλέπει επίσης δυνατότητα μείωσης των μερίδων κατά 50%, κάτι που θα μπορούσε να εξοικονομήσει €10.000 την εβδομάδα. Οι συσκευασίες των γευμάτων δεν ανακυκλώνονται, ενώ η σπατάλη φτάνει το 15% στις μονάδες που λαμβάνουν έτοιμες μερίδες. Η γενική αξιολόγηση των εθνοφρουρών ήταν ικανοποιητική, με χαμηλότερη ικανοποίηση για το μικρό πρωινό. Ικανοποιητική κρίθηκε η καθαριότητα των μαγειρείων, ενώ ζητήθηκε μεγαλύτερη ποικιλία γευμάτων.

Η Χριστίνα Στεφάνου, εκ μέρους της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου, είπε ότι η πιλοτική εφαρμογή του catering άρχισε το 2018 στη Λάρνακα και το 2019 στη Λευκωσία, ενώ τον διαγωνισμό διενήργησε το Υπουργείο Άμυνας. Οι μονάδες με δικά τους μαγειρεία προμηθεύονται πρώτες ύλες από προμηθευτές μέσω συμφωνίας-πλαισίου του Γενικού Λογιστηρίου. Η αγορά πρώτων υλών από τα μαγειρεία ανέρχεται σε €3,3 εκατ.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, Στέλιος Κουντούρης, μίλησε για θετική συνολική εικόνα και είπε ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί και ικανοποιηθεί αρκετές αλλαγές, με συνεχή προσπάθεια βελτίωσης. Ανέφερε ότι εφαρμόζεται ηλεκτρονικό σύστημα παραγγελιών για περιορισμό της σπατάλης, με καλά αποτελέσματα, και ότι λαμβάνονται υπόψη διατροφικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Εκπρόσωπος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας είπε ότι το διαιτολόγιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με κλινική διαιτολόγο και τον Σύνδεσμο Κλινικών Διαιτολόγων. Ο Γενικός Επιθεωρητής της Εθνικής Φρουράς, Ανδρέας Χαραλάμπους, χαρακτήρισε θετική την αξιολόγηση του συστήματος τροφοδοσίας, η οποία επεκτάθηκε σε όλο το δίκτυο της ΕΦ. Οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι διαχειρίσιμες και η υλοποίησή τους έχει αρχίσει, είπε.

Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου εξέφρασε προβληματισμό για την έλλειψη επαγγελματιών μαγείρων και ρώτησε πόσοι στρατιώτες σιτίζονται στα μαγειρεία και αν έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ρώτησε πού καταλήγουν οι ποσότητες φαγητού που απορρίπτονται και πώς ελέγχεται η ποιότητα των πρώτων υλών. Ο κ. Κουντούρης απάντησε ότι έχει δρομολογηθεί η πρόσληψη επαγγελματιών μαγείρων και βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης χαρακτήρισε θετική τη γενική εικόνα, την οποία απέδωσε στη δουλειά των αξιωματικών της ΕΦ. Ρώτησε αν η μείωση της στρατιωτικής θητείας επηρέασε το κόστος σίτισης ή αν αυτό παρέμεινε στα ίδια επίπεδα λόγω των ΣΥΟΠ, καθώς και αν οι Ειδικές Δυνάμεις έχουν διαφορετική σίτιση. Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου ρώτησε ποιος μηχανισμός διασφαλίζει την καταλληλότητα των πρώτων υλών, τι αποθέματα τροφίμων διατηρεί η ΕΦ σε συνθήκες κρίσης ή πολέμου και αν υπάρχει σχέδιο ανεφοδιασμού σε περίπτωση διακοπής των αλυσίδων προμήθειας. Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Ευγένιος Χαμπουλλάς εξέφρασε ανησυχία για το ότι ορισμένοι οπλίτες δεν καταναλώνουν το φαγητό και ζήτησε να βρεθούν τρόποι προσέγγισής τους ώστε να τρώνε όλα τα γεύματα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαχαρίας Κουλίας, ρώτησε αν οι συμβάσεις καλύπτουν τον βασικό φόρτο και σημείωσε ότι θα έπρεπε να γίνεται διαγωνισμός ανά διετία. Ο κ. Κίκας είπε ότι συνέταξε ξεχωριστή απόρρητη έκθεση για τις δεματοποιημένες μερίδες και τον βασικό φόρτο, η οποία στάλθηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Δεν εντοπίστηκαν καταγεγραμμένες ποσότητες σπατάλης, πρόσθεσε, και γίνεται προσπάθεια έμμεσης εκτίμησής τους. Ο κ. Κουντούρης είπε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι στους χώρους παρασκευής γευμάτων διενεργούνται από το Χημείο του Κράτους και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι πρώτες ύλες ελέγχονται κατά την παραλαβή και υπάρχει δικαίωμα επιστροφής τους. Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι ο βασικός φόρτος ακολουθεί διαφορετική διαδικασία βάσει σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και ότι προβλέπονται μεγαλύτερες ποσότητες φαγητού για τις Ειδικές Δυνάμεις.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κ. Κουλίας είπε ότι εντοπίστηκαν μικρές δυσκολίες, οι οποίες φαίνεται ότι θα διορθωθούν. Ανέφερε ότι η σύμβαση τροφοδοσίας της ΕΦ έχει διάρκεια δύο ετών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα δύο. Η Επιτροπή, είπε, επισήμανε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και ότι, αν και το ελάχιστο θα ήταν διαγωνισμός ανά διετία, καλύτερη λύση θα ήταν η ετήσια προκήρυξη, καθώς οι τιμές αυξομειώνονται. Δήλωσε ότι, παρά τις διαπιστώσεις της έκθεσης, το επίπεδο είναι καλό και ότι η Επιθεώρηση του στρατού επιβλέπει τα ζητήματα, ενώ η Εθνική Φρουρά καταβάλλει προσπάθεια για σωστή τροφοδοσία των εθνοφρουρών. Επισήμανε επίσης ότι στα γεύματα προσφέρεται κρέας οκτώ φορές την εβδομάδα, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι διατροφικά σωστό και πρέπει να εξεταστεί από διαιτολόγους.

Ο κ. Κέττηρος είπε ότι τα τελευταία χρόνια έγινε πολύ καλή δουλειά και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, αλλά ορισμένα ζητήματα χρειάζονται διευκρινίσεις και περαιτέρω έλεγχο, όπως το πόσο φαγητό δεν καταναλώνεται καθημερινά και για ποιους λόγους. Πρόσθεσε ότι η παράλληλη εφαρμογή του catering και των μαγειρείων σε ορισμένες μονάδες φαίνεται να αποδίδει περισσότερο ως προς την ποιότητα παρά ως προς τη διαφορά κόστους ανά στρατιώτη. Επειδή η έκθεση καταγράφει φαγητά που δεν καταναλώνονται, θα γίνει έλεγχος για αλλαγές στις μερίδες. Από τα ερωτηματολόγια προέκυψε ότι το 69% των οπλιτών καταφεύγει περιστασιακά ή καθημερινά στην αγορά προϊόντων από το ΚΨΜ, ενώ το 41% επιλέγει να αγοράζει φαγητό εκτός στρατοπέδου. Ο κ. Κέττηρος είπε ότι πρέπει να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι στρατιώτες επιλέγουν φαγητό από έξω, όχι για να τιμωρηθούν, αλλά ώστε να εντοπιστεί γιατί δεν καταναλώνουν τα προσφερόμενα γεύματα. Ανέφερε ακόμη ότι ζητήθηκε από τους αρμόδιους αξιωματικούς να εξετάσουν το γεγονός ότι τέσσερις επαγγελματίες μάγειρες υπηρετούν σε λέσχες αξιωματικών, την ώρα που υπάρχουν στρατόπεδα χωρίς επαγγελματίες μάγειρες και τα μαγειρεία λειτουργούν με οπλίτες αποφοίτους ξενοδοχειακών σχολών.

Πηγή: ΚΥΠΕ