Επανήλθε το ΑΚΕΛ για τον Ραδιομαραθώνιο: Τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας

Σύμφωνα με το ΑΚΕΛ, η κοινωνική πολιτική για τα άτομα με αναπηρία αποτελεί πρωτίστως ευθύνη και υποχρέωση του κράτους και της εκάστοτε κυβέρνησης, η οποία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από ιδιωτικές πρωτοβουλίες, φιλανθρωπικές δράσεις ή την εθελοντική προσφορά των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, το κόμμα καλεί την Πολιτεία να ξεκινήσει ουσιαστικό διάλογο με τις οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος για το μέλλον του Ραδιομαραθωνίου, χωρίς προκαταλήψεις και προειλημμένες αποφάσεις, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες μετεξέλιξής του σε έναν θεσμό που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει ότι η δημόσια συζήτηση δεν πρέπει να περιορίζεται κάθε χρόνο στο ύψος των χρημάτων που συγκεντρώνονται ή στην αναγνώριση της προσφοράς των εθελοντών, καθώς, παρά τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης, αυτονομίας και ίσων ευκαιριών αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποδέκτες φιλανθρωπίας, αλλά ως ισότιμοι πολίτες με κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως προβλέπεται και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία έχει κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Κατά το κόμμα, η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, τις υποδομές και τις υπηρεσίες που θα επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, χωρίς η κάλυψη των αναγκών τους να εξαρτάται από τη συγκέντρωση δωρεών.

«Το ζητούμενο δεν είναι μια κοινωνία που θυμάται τα ΑμεΑ μια φορά τον χρόνο, είναι μια πολιτεία που διασφαλίζει τα δικαιώματά τους κάθε μέρα», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΑΚΕΛ.

Καταλήγοντας, το κόμμα επαναβεβαιώνει τη στήριξή του προς τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τις οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις διεκδικήσεις τους για μια κοινωνία πραγματικά προσβάσιμη και συμπεριληπτική.