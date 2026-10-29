Νέο χάος στη Βουλή της Αλβανίας: Καπνογόνα, φωτοβολίδες και τέσσερις αποβολές βουλευτών (βίντεο)

Σύμφωνα με το Reuters και αλβανικά μέσα ενημέρωσης, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος προχώρησαν στην ενέργεια αυτή διαμαρτυρόμενοι για την καταστολή των πρόσφατων φοιτητικών κινητοποιήσεων και καταγγέλλοντας υπέρμετρη αστυνομική βία.

Οι εικόνες από το κοινοβούλιο δείχνουν βουλευτές να συγκεντρώνονται μπροστά από το προεδρείο, να κρατούν πανό και φωτογραφίες τραυματισμένων διαδηλωτών, να σφυρίζουν και να χτυπούν τα έδρανα, ενώ μπλε καπνός καλύπτει μέρος της αίθουσας.

Η ένταση ξέσπασε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στην οποία περιλαμβανόταν η ψηφοφορία για νομοσχέδιο που αφορά την Τράπεζα της Αλβανίας.

Παρέμβαση Μπερίσα και αποβολές τεσσάρων βουλευτών

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρέθηκε ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης του Έντι Ράμα για τη στάση της απέναντι στους διαδηλωτές.

Ο Μπερίσα υποστήριξε ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές, και όχι οι νέοι που διαδηλώνουν, θα έπρεπε να υποστούν τη βία που ασκήθηκε από την αστυνομία, κάνοντας αναφορές σε δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του προέδρου της Βουλής, Νίκο Πελέσι, ο οποίος τις χαρακτήρισε υποκίνηση βίας και του αφαίρεσε το δικαίωμα λόγου για το υπόλοιπο της συνεδρίασης.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αποβολή τεσσάρων βουλευτών της αντιπολίτευσης, των Τζελάλ Μζίου, Μπλέντι Χίμτσι, Ίβι Κάσο και Μπλέντιον Ναλμπάτι, λόγω της συμμετοχής τους στα επεισόδια.

Η συνεδρίαση διακόπηκε επανειλημμένα, ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης συνέχισαν να εμποδίζουν την πρόσβαση στο βήμα.

🇦🇱 Chaos in the Albanian Parliament. Opposition MPs set off flares in an attempt to block a vote. They also clashed with government lawmakers and threw water bottles at PM Edi Rama. https://t.co/Z2DFHjXbPV — kos_data (@kos_data) October 29, 2026

Παρών ο Έντι Ράμα – Ψηφοφορία μέσα στην ένταση

Στην αίθουσα βρισκόταν και ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος παρακολούθησε τις διαμαρτυρίες των βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Παρά την αναστάτωση, η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε στην ψηφοφορία επί των νομοσχεδίων, με το σχέδιο νόμου για την Τράπεζα της Αλβανίας να εγκρίνεται με 84 ψήφους.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα, αφού είχε προηγηθεί σειρά επεισοδίων και αντιπαραθέσεων.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα ζήτησε στη συνέχεια την επιβολή πρόσθετων πειθαρχικών κυρώσεων, με αποκλεισμό του Μπερίσα από τις κοινοβουλευτικές εργασίες για δέκα ημέρες και έξι βουλευτών της αντιπολίτευσης για 60 ημέρες.

Στη σκιά των φοιτητικών κινητοποιήσεων

Τα επεισόδια στο κοινοβούλιο σημειώνονται εν μέσω ενός ευρύτερου κύματος αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων στην Αλβανία.

Οι διαδηλώσεις, που ξεκίνησαν στα μέσα Οκτωβρίου με πρωταγωνιστές φοιτητές, συνδέονται με τη δυσαρέσκεια για την ανεργία, την κατάσταση στην εκπαίδευση και καταγγελίες περί διαφθοράς.

Ορισμένες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ διαδηλωτές τραυματίστηκαν από τη χρήση μέσων καταστολής, σύμφωνα με το Reuters.

Η κυβέρνηση Ράμα έχει καλέσει τους φοιτητές σε διάλογο, προτείνοντας παράλληλα οικονομικά μέτρα, ενώ έχει προειδοποιήσει για αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις βίαιων επεισοδίων.

Η νέα αντιπαράθεση στη Βουλή αναδεικνύει την όξυνση του πολιτικού κλίματος στην Αλβανία, με την αντιπολίτευση να επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση των διαδηλώσεων στο εσωτερικό του κοινοβουλίου.