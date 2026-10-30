Αγάθη Σαββίδου: Η μεταφορά των υπηρεσιών δεν αναιρεί την πρόταση για Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην Οικία Επάρχου

Σε παρέμβασή της, η κ. Σαββίδου επισημαίνει ότι η μεταφορά των υπηρεσιών αποτελεί ένα νέο δεδομένο, το οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείει τη δυνατότητα αξιοποίησης της Οικίας Επάρχου και των κήπων της για τη διοργάνωση μιας ξεχωριστής χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

Όπως αναφέρει, η πρόταση μπορεί να προσφέρει στην Πάφο έναν ζωντανό, εορταστικό χώρο για μικρούς και μεγάλους, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα της πόλης.

Η δημοτική σύμβουλος αναμένει όπως η πρόταση τεθεί προς εξέταση από την Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, ώστε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες υλοποίησής της και να ληφθεί σχετική απόφαση.

«Η Πάφος αξίζει πρωτοβουλίες που δημιουργούν χαρά, προσφέρουν εμπειρίες στις οικογένειες και δίνουν ζωή στους ιστορικούς χώρους της», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Χριστούγεννα στην Οικία του Επάρχου»

Η πρόταση της Αγάθης Σαββίδου αφορά τη διοργάνωση ενός παραμυθένιου Χριστουγεννιάτικου Χωριού στην Οικία Επάρχου, με στόχο να αποτελέσει την πρώτη επίσημη εκδήλωση και το συμβολικό άνοιγμα της ιστορικής Οικίας στο κοινό.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με τους επετειακούς εορτασμούς για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Πάφος 2017, το 2027.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι κήποι της Οικίας θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ξύλινα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια, τοπικές επιχειρήσεις, παραδοσιακά γλυκά, εορταστικά ροφήματα, παιδικά εργαστήρια, τον Άη Βασίλη, χορωδίες και μουσικές εκδηλώσεις.

Ο διακριτικός φωτισμός και ο καλαίσθητος στολισμός θα δημιουργούσαν ένα εορταστικό σκηνικό, ενώ οι εσωτερικοί χώροι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για πολιτιστικές δράσεις, αφηγήσεις παραμυθιών και μικρές εκθέσεις, με απαραίτητες πρόνοιες για την ασφάλεια και την προστασία του ιστορικού κτηρίου.

Σύνδεση με την Πάφο 2017 και κοινωνική προσφορά

Ιδιαίτερη θέση στην πρόταση κατέχει η σύνδεση της διοργάνωσης με την πολιτιστική πορεία της Πάφου. Η κ. Σαββίδου εισηγείται την παρουσίαση φωτογραφιών και αρχειακού υλικού από την Πάφος 2017, τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και τη δημιουργία ενός μικρού χώρου αφιερωμένου στην πολιτιστική διαδρομή της πόλης.

Παράλληλα, το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα μπορούσε να αποκτήσει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, μέσα από συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις, εθελοντές και οργανωμένα σύνολα, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών και παιδιών.

Η πρόταση προβλέπει διαφανή διαχείριση των εισφορών, ενώ για την οργανωτική προετοιμασία εισηγείται τη σύσταση ομάδας που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, τις απαραίτητες εγκρίσεις, την ασφάλεια, την προσβασιμότητα, τις χορηγίες και την προβολή της εκδήλωσης.

Ως προτεινόμενη περίοδος διοργάνωσης αναφέρονται οι ημερομηνίες 15 έως 23 Δεκεμβρίου 2027, με βάση τις δυνατότητες του χώρου και τις οργανωτικές ανάγκες.

Στόχος η καθιέρωση ενός ετήσιου θεσμού Όραμα της δημοτικής συμβούλου είναι η Οικία Επάρχου να εξελιχθεί σε ένα ζωντανό πολιτιστικό σημείο αναφοράς για την Πάφο.

Όπως υπογραμμίζει, η καθιέρωση του Χριστουγεννιάτικου Χωριού ως ετήσιου θεσμού θα μπορούσε να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά, δημιουργώντας παράλληλα μια όμορφη παρακαταθήκη για την πόλη.

Η Αγάθη Σαββίδου σημειώνει ότι προσπάθησε, μέσα από φωτογραφίες και οπτικές απεικονίσεις, να μεταφέρει την εικόνα του χώρου όπως θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε μια πραγματική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Καταληκτικά, αναφέρει ότι θα καταθέσει την πρόταση και επίσημα στην Ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου, προκειμένου να εξεταστεί και να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησής της.

Η πρόταση «Χριστούγεννα στην Οικία του Επάρχου» φιλοδοξεί να μετατρέψει έναν ιστορικό χώρο σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, οικογενειακής ψυχαγωγίας και κοινωνικής προσφοράς, με την τελική απόφαση για την υλοποίησή της να αναμένεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.