Ο καρκίνος πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο για πρώτη φορά – Ένας στους τέσσερις θανάτους το 2024 από τη νόσο

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο Υπουργός συμμετείχε, κατά τις εργασίες της τελευταίας ημέρας της Συνόδου, στη συζήτηση για την υπό ανάπτυξη περιφερειακή στρατηγική για τα μη μεταδοτικά νοσήματα. Έδωσε έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση, με βάση τεκμηριωμένες πολιτικές και αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι ο καρκίνος αντιστοιχούσε στο 25,2% του συνόλου των θανάτων στην Κύπρο το 2024. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αντιστοιχούσαν στο 22,8% και ο σακχαρώδης διαβήτης στο 5,4%.

Παρουσίασε επίσης τις δράσεις της Κύπρου για την ενίσχυση της πρόληψης, μεταξύ των οποίων τις εθνικές στρατηγικές για τον διαβήτη, την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα για την περίοδο 2025–2030, καθώς και τη στρατηγική για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αναφέρθηκε ακόμη στην επέκταση των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για διάφορες μορφές καρκίνου.

Η ανακοίνωση κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη θέσπιση του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου το 2026, ως σημαντικού βήματος για τον καλύτερο συντονισμό των εθνικών δράσεων πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, θεραπείας και φροντίδας των ασθενών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η περιφερειακή στρατηγική χρειάζεται σαφείς και μετρήσιμους στόχους, αξιόπιστα δεδομένα, μηχανισμούς λογοδοσίας και διαρκείς επενδύσεις στην πρόληψη. Έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση του καπνίσματος, της κατανάλωσης αλκοόλ, της ανθυγιεινής διατροφής, της παχυσαρκίας, της σωματικής αδράνειας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διεθνή και περιφερειακή συνεργασία, με στόχο τη μείωση των θανάτων που μπορούν να προληφθούν, την αύξηση του προσδόκιμου υγιούς ζωής και τον περιορισμό των ανισοτήτων στην υγεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ