Δωρεάν πρόγευμα στα νηπιαγωγεία – Οι νέες παρεμβάσεις στα σχολεία το 2027

Οι σχεδιασμοί παρουσιάστηκαν από την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, κατά τη σημερινή συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, με τις δράσεις στην προσχολική εκπαίδευση να καταλαμβάνουν σημαντική θέση στις κυβερνητικές προτεραιότητες.

Πρόγευμα και δεύτερη νηπιαγωγός

Σύμφωνα με την παρουσίαση του Υπουργείου, προωθείται η πιλοτική εφαρμογή δωρεάν προγεύματος στα νηπιαγωγεία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής στήριξης των μαθητών. Στο παρόν στάδιο δεν έχουν προσδιοριστεί ο αριθμός των σχολείων που θα συμμετάσχουν, τα κριτήρια επιλογής τους και το χρονοδιάγραμμα γενίκευσης του μέτρου.

Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβατικά προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση, με έμφαση στην πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών και στην έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η παρουσία δεύτερης νηπιαγωγού στην τάξη, χωρίς να έχει διευκρινιστεί σε πόσες σχολικές μονάδες θα εφαρμοστεί.

Κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία

Μία ακόμη παρέμβαση αφορά την πιλοτική τοποθέτηση κοινωνικών λειτουργών σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με υψηλό δείκτη παραβατικότητας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν τη σχολική ζωή.

Στις νέες δράσεις περιλαμβάνονται επίσης η περαιτέρω ενίσχυση των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, η ανάπτυξη προγραμμάτων για χαρισματικά παιδιά και η εισαγωγή σχολικού συμβούλου στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται η σταδιακή επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, με το όριο εισδοχής να μειώνεται στα τέσσερα χρόνια και τέσσερις μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο, από την επέκταση επωφελούνται φέτος περίπου 1.925 παιδιά.