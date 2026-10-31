Στην Ιρλανδία ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας για το ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών

Με τη συμμετοχή του στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (AEBR) για το 2026, στο Carrickmacross της Ιρλανδίας, ολοκλήρωσε χτες τις εργασίες της αποστολής του ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας Ανδρέας Σιήκκης, ο οποίος συμμετείχε τόσο με την ιδιότητά του ως Αντιδημάρχου όσο και ως εκπροσώπου της Ένωσης Δήμων Κύπρου.

Το διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, με κεντρικό θέμα «Οι διασυνοριακές περιφέρειες ως καταλύτες για την ειρήνη και τη σταθερότητα», συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θεσμικούς φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχε επίσης ο Διευθυντής της Ένωσης Δήμων Κύπρου, κ. Μιχάλης Σωκράτους.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου, ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας πραγματοποίησε σημαντικές επαφές με ομολόγους του από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προβάλλοντας τις θέσεις και τις προτεραιότητες της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και να αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και τεχνογνωσία.

Όπως επισημαίνεται, οι γνώσεις και οι πρακτικές που αποκομίστηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο, προς όφελος του Δήμου Ιεροκηπίας, ιδιαίτερα σε ζητήματα σύγχρονης δημοτικής διακυβέρνησης, αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλάμβανε, παράλληλα, επιτόπιες επισκέψεις μελέτης σε σημαντικά διασυνοριακά έργα και περιοχές.

Μεταξύ αυτών ήταν το εργοτάξιο της γέφυρας Narrow Water Bridge, ενός έργου που φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέα φυσική οδική σύνδεση μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, καθώς και η ιστορική πόλη Carlingford.

Η συμμετοχή της Ένωσης Δήμων Κύπρου στο ευρωπαϊκό συνέδριο εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας της κυπριακής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της θεσμικής εκπροσώπησης των κυπριακών δήμων σε διεθνείς πρωτοβουλίες, μέσα από τις οποίες δημιουργούνται νέες δυνατότητες συνεργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας και αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.