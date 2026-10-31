Παρουσίαση του βιβλίου «Τσαδιώτες του χθες και του σήμερα»

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα ξεχωριστό ταξίδι στον χρόνο, μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και νοσταλγία, που ξύπνησε εικόνες και βιώματα από τα παλιά χρόνια της Τσάδας. Χρόνια δύσκολα, σημαδεμένα από τη φτώχεια και τις στερήσεις, αλλά και από την απλότητα, την ανθρωπιά, την καθαρότητα της καρδιάς και τους δυνατούς δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αφήγηση του Ιωσήφ Ιωσήφ, ο οποίος μέσα από την εξαιρετική παρουσίασή του ταξίδεψε τους παλαιότερους πίσω στις μνήμες μιας άλλης εποχής, ενώ έδωσε στους νεότερους την ευκαιρία να γνωρίσουν τους προγόνους τους και την ιστορία του τόπου τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αναδείχθηκαν άγνωστες πτυχές της ζωής ανθρώπων της Τσάδας, τόσο του χθες όσο και του σήμερα, φωτίζοντας πρόσωπα, ιστορίες και στιγμές που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συλλογικής μνήμης και της ταυτότητας του χωριού.

Ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης και Αποδήμων Τσάδας εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Ιωσήφ Ιωσήφ για την εξαιρετική αφήγηση, καθώς και προς τον συγγραφέα Αντρέα Σταύρου Χαραλάμπους για την πολύτιμη προσπάθειά του να καταγράψει και να διασώσει την ιστορία και τις μνήμες των ανθρώπων της Τσάδας.

Η εκδήλωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των νεότερων γενεών με τις ρίζες και την παράδοσή τους. «Ο τόπος είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο τόπος»,καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος.