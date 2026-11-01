Τη θλίψη του για τον θάνατο του Σπύρου Αρότη εξέφρασε ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, κάνοντας λόγο για έναν στενό φίλο και συνοδοιπόρο από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης της παράταξης.
Θλίψη στον ΔΗΣΥ για τον θάνατο του Σπύρου Αρότη - Συλλυπητήριο μήνυμα Αβέρωφ Νεοφύτου στους οικείους του
Ο πρώην πρόεδρος του ΔΗΣΥ εξήρε τη διαχρονική προσφορά του εκλιπόντος και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς τη σύζυγο και τα παιδιά του.
Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι με τον εκλιπόντα τους συνέδεαν «στενοί δεσμοί κοινών αγώνων από ιδρύσεως του Δημοκρατικού Συναγερμού».
Όπως σημείωσε, ο Σπύρος Αρότης υπήρξε στενός συνεργάτης του ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην παράταξη και στον τόπο.
«Η προσφορά του Σπύρου, δίπλα στον ιδρυτή της παράταξής μας, Γλαύκο Κληρίδη, ήταν ανεκτίμητη. Το ενδιαφέρον του για τον τόπο και την παράταξη ανεξάντλητο μέχρι σήμερα. Η απώλειά του είναι μεγάλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τη σύζυγό του Φωτεινή και τα παιδιά τους Έλενα και Γιώργο.
«Στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Φωτεινή και τα παιδιά, Έλενα και Γιώργο, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Αιωνία ας είναι η μνήμη του», καταλήγει στο μήνυμά του.
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του αγαπητού μου φίλου και παλιού συνεργάτη, Σπύρου Αρότη, με τον οποίο μάς συνέδεσαν στενοί δεσμοί κοινών αγώνων από ιδρύσεως του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η προσφορά του Σπύρου, δίπλα στον ιδρυτή της παράταξής μας, Γλαύκο Κληρίδη, ήταν ανεκτίμητη. Το ενδιαφέρον του για τον τόπο και την παράταξη ανεξάντλητο μέχρι σήμερα. Η απώλειά του είναι μεγάλη. Στην οικογένειά του, την σύζυγο του Φωτεινή και τα παιδιά, Έλενα και Γιώργο, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Αιωνία ας είναι η μνήμη του.— Averof Neofytou (@AverofCY) November 1, 2026
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