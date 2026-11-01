Θλίψη στον ΔΗΣΥ για τον θάνατο του Σπύρου Αρότη - Συλλυπητήριο μήνυμα Αβέρωφ Νεοφύτου στους οικείους του

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι με τον εκλιπόντα τους συνέδεαν «στενοί δεσμοί κοινών αγώνων από ιδρύσεως του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Όπως σημείωσε, ο Σπύρος Αρότης υπήρξε στενός συνεργάτης του ιδρυτή του ΔΗΣΥ, Γλαύκου Κληρίδη, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες στην παράταξη και στον τόπο.

«Η προσφορά του Σπύρου, δίπλα στον ιδρυτή της παράταξής μας, Γλαύκο Κληρίδη, ήταν ανεκτίμητη. Το ενδιαφέρον του για τον τόπο και την παράταξη ανεξάντλητο μέχρι σήμερα. Η απώλειά του είναι μεγάλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξέφρασε επίσης τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος, τη σύζυγό του Φωτεινή και τα παιδιά τους Έλενα και Γιώργο.

«Στην οικογένειά του, τη σύζυγό του Φωτεινή και τα παιδιά, Έλενα και Γιώργο, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου. Αιωνία ας είναι η μνήμη του», καταλήγει στο μήνυμά του.