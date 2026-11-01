Με τη δύναμη της τέχνης, της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης ήρθαν σε επαφή τα παιδιά που συμμετείχαν στο παιδικό εργαστήρι ζωγραφικής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Χάνι του Ιμπραήμ, με αφορμή την ατομική έκθεση «Harmoni» της Ιαπωνίδας εικαστικού Chiaki Kamikawa.
Χρώματα και φαντασία στο Χάνι του Ιμπραήμ
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Πάφου μέσα από μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία, οι μικροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα έργα της καλλιτέχνιδας, να γνωρίσουν την ιδιαίτερη εικαστική της προσέγγιση και να εμπνευστούν, δημιουργώντας τις δικές τους ζωγραφικές συνθέσεις.
Το εργαστήρι έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να πειραματιστούν με τα χρώματα και τις μορφές, να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και να εκφράσουν ελεύθερα τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους μέσα από την τέχνη.
Η γνωριμία με τα έργα της Chiaki Kamikawa αποτέλεσε την αφετηρία για μια δημιουργική διαδικασία, στην οποία κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τη δική του προσωπική καλλιτεχνική ματιά.
Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «Harmoni», η οποία φιλοξενήθηκε στο Χάνι του Ιμπραήμ από τις 24 έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, ενταγμένη στον πολιτιστικό κύκλο «Εικαστικά» του Δήμου Πάφου.
Η έκθεση αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα πολιτιστική συνάντηση, καθώς μέσα από τη δημιουργική ματιά της Ιαπωνίδας καλλιτέχνιδας συνδέθηκαν στοιχεία της ιαπωνικής λαογραφίας με την ελληνική μυθολογία και την κυπριακή πολιτιστική παράδοση, αναδεικνύοντας κοινά πολιτιστικά στοιχεία και διαφορετικές καλλιτεχνικές αναφορές.
Με τέτοιες πρωτοβουλίες, ο Δήμος Πάφου επιδιώκει να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο των τεχνών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή, την παρατήρηση και τη δημιουργικότητα.
Παράλληλα, αναδεικνύεται η σημασία της επαφής των νεότερων γενεών με τον πολιτισμό, μέσα από δράσεις που μετατρέπουν την τέχνη σε μια ζωντανή και προσιτή εμπειρία καταλήγει στην ανακοίνωση του.
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