«Χτιτζιασμένη, παλιότσ@@λα»: Άγριος καβγάς γειτονισσών στην Πάφο έφτασε στο Εφετείο – Η κόντρα για την ταράτσα και τα ξύλα στις χολέτρες

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε οικοδομή στην Πάφο, όπου η κατηγορούμενη κατοικούσε στο ισόγειο και η παραπονούμενη στον επάνω όροφο, σε κατοικία που είχε αγοράσει από την πρώτη.

Μεταξύ τους υπήρχαν προστριβές, ιδιαίτερα για τη χρήση της ταράτσας, στην οποία η κατηγορούμενη παραπονείτο ότι δεν της επιτρεπόταν η πρόσβαση.

«Παλιότς@@λα, π@@τάνα, π@ρνη...»

Στις 5 Φεβρουαρίου 2018, γύρω στις 10:30 το βράδυ, η παραπονούμενη επέστρεφε στο σπίτι της, όταν η γειτόνισσά της άρχισε να την εξυβρίζει.

Όπως καταγράφεται στην απόφαση, η κατηγορούμενη χρησιμοποίησε τις εκφράσεις «Παλιότσ@@λα, π@@τάνα, π@ρνη, χτιτζιασμένη, παλιοπόντια».

Οι φωνές ακούστηκαν στη γειτονιά, με περιοίκους να βγαίνουν στις αυλές τους.

Σύμφωνα με τα δικαστικά ευρήματα, η κατηγορούμενη φώναζε «με άσχημο και υστερικό τρόπο», ενώ η παραπονούμενη κατέθεσε ότι η συμπεριφορά αυτή την προσέβαλε.

Για το συγκεκριμένο επεισόδιο η γυναίκα κρίθηκε ένοχη για δημόσια εξύβριση.

Τα ξύλα στις υδρορροές

Περίπου τρεις μήνες αργότερα, η διαμάχη πήρε διαφορετική τροπή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του πρωτόδικου Δικαστηρίου, η κατηγορούμενη, παρουσία του συζύγου της, σφήνωσε κομμάτια ξύλου στις υδρορροές της κατοικίας της γειτόνισσάς της, φράζοντάς τες.

Η παραπονούμενη την αντιλήφθηκε και ενημέρωσε τον δικηγόρο της, ο οποίος απέστειλε επιστολή ζητώντας την απομάκρυνση των ξύλων. Η κατηγορούμενη, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε.

Όταν ακολούθησαν βροχοπτώσεις, το νερό δεν μπορούσε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η κατοικία. Τα κεραμικά της κουζίνας και των δύο μπαλκονιών φούσκωσαν, με τις ζημιές να υπολογίζονται σε €2.550.

Μόλις η ιδιοκτήτρια αντιλήφθηκε την πλημμύρα, άρχισε να φωνάζει.

Τότε, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η κατηγορούμενη και ο σύζυγός της αφαίρεσαν τα ξύλα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το νερό. Ωστόσο, ένα κομμάτι παρέμεινε σφηνωμένο σε υδρορροή, εμποδίζοντας την απομάκρυνση του νερού από το μικρό μπαλκόνι.

Η βροχή δεν την απάλλαξε από την ευθύνη

Η καταδικασθείσα προσέφυγε στο Εφετείο, αμφισβητώντας τόσο την αξιολόγηση της μαρτυρίας όσο και την καταδίκη της.

Για την κακόβουλη ζημιά υποστήριξε ότι η πλημμύρα προκλήθηκε από φυσικό φαινόμενο, δηλαδή τις βροχές, και όχι από δική της ενέργεια.

Το Εφετείο απέρριψε τη θέση αυτή, επισημαίνοντας ότι «η πλημμύρα [...] ήταν αποτέλεσμα της πράξης της εφεσείουσας».

Όπως εξήγησε, η εσκεμμένη τοποθέτηση ξύλων στις υδρορροές εμπόδισε τη διαφυγή του νερού, με αποτέλεσμα να προκληθούν οι ζημιές.

Απορρίφθηκαν επίσης οι ισχυρισμοί της για τη δημόσια εξύβριση, με το Εφετείο να κρίνει ότι η πρωτόδικη καταδίκη στηριζόταν σε επαρκή και αξιόπιστη μαρτυρία.

Με ομόφωνη απόφαση, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2026, το Εφετείο απέρριψε και τους οκτώ λόγους έφεσης, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση στο σύνολό της.