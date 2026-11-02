Ολγκίν μετά τη συνάντηση με Έρχιουρμαν: «Ελπίζω να μην είμαι η μόνη αισιόδοξη στο νησί» - Στις 9 Νοεμβρίου το επόμενο βήμα

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο λεγόμενο «προεδρικό μέγαρο» στα κατεχόμενα, άρχισε στις 11 το πρωί και διήρκεσε μία ώρα και 20 λεπτά, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Κατά την άφιξή της, την κ. Ολγκίν υποδέχθηκε ο Μεχμέτ Ντανά.

Σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι η συζήτηση είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα ενόψει της τριμερούς συνάντησης της ερχόμενης Δευτέρας, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η κ. Ολγκίν σημείωσε ότι συζητήθηκαν αρκετά ζητήματα, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

«Όπως είπα και τις προάλλες στον νότο, είμαι αισιόδοξη. Ελπίζω να μην είμαι η μόνη στο νησί που αισιοδοξεί για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για επίτευξη προόδου στο Κυπριακό, χαρακτηρίζοντας τη συνάντησή της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη «καλή και παραγωγική».

Η σημερινή επαφή ακολουθεί τη συνάντηση που είχε η κ. Ολγκίν την περασμένη Παρασκευή με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μετά την οποία είχε επίσης εκφράσει αισιοδοξία για τις προοπτικές προόδου.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ έχει συνδέσει το ενδεχόμενο σύγκλησης νέας διευρυμένης συνάντησης σε σχήμα 5+1 με την επίτευξη προόδου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, στη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων και σε ζητήματα ουσίας.

Το επόμενο ορόσημο είναι η τριμερής συνάντηση της 9ης Νοεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να εξεταστούν οι δυνατότητες περαιτέρω προώθησης της διαδικασίας στο Κυπριακό.