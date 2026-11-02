ΕΟΑ: «Επιχειρήσεις» κατά τρωκτικών και εντόμων

Όπως εξηγεί ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η συχνότητα, η έκταση και ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων, καθώς και το σχετικό κόστος, δύναται να διαφοροποιούνται μεταξύ των ΕΟΑ, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε επαρχία.

Ενδεικτικά αναφέρει ότι ο ΕΟΑ Λεμεσού εφαρμόζει πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων στο αποχετευτικό σύστημα λυμάτων δύο φορές ετησίως. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ψεκασμούς και εφαρμογή δολωμάτων, με ετήσιο κόστος περίπου €200.000. Σχετικά με τη συχνότητα επιθεώρησης των φρεατίων και των αγωγών του αποχετευτικού δικτύου για σκοπούς καταπολέμησης τρωκτικών, οι εργασίες αυτές εντάσσονται στο πιο πάνω εξαμηνιαίο πρόγραμμα.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας, έχοντας την ευθύνη για τη συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων, το οποίο εκτείνεται τόσο στο ελεύθερο όσο και στο κατεχόμενο τμήμα του Δήμου Λευκωσίας, τηρεί αρχείο που περιλαμβάνει περίπου 4.000 φρεάτια ελέγχου. Στα εν λόγω φρεάτια πραγματοποιούνται συστηματικοί έλεγχοι για παρακολούθηση και αντιμετώπιση της παρουσίας τρωκτικών. Τα ευρήματα των ελέγχων αυτών καθορίζουν τη συχνότητα παρακολούθησης και ελέγχου των παγίδων που έχουν τοποθετηθεί στα συγκεκριμένα φρεάτια. «Αντίστοιχες πρακτικές παρακολούθησης, ελέγχου και καταπολέμησης τρωκτικών εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του εκάστοτε δικτύου, και από τους λοιπούς ΕΟΑ. Η παρακολούθηση πραγματοποιείται μέσω επιθεωρήσεων και ελέγχων σε επιλεγμένα σημεία του αποχετευτικού δικτύου και σε διάφορες περιοχές των επαρχιών, με σκοπό την αξιολόγηση της παρουσίας τρωκτικών και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων μέτρων καταπολέμησης. Το προσωπικό που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των εν λόγω εργασιών έχει προηγουμένως λάβει ειδική εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη της έκθεσης σε επικίνδυνους παράγοντες, καθώς και την αποτροπή της μετάδοσης επικίνδυνων ασθενειών», αναφέρει ο κ. Ιωάννου.

Δίκτυο ομβρίων υδάτων

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, όσον αφορά τη διαχείριση περιττωμάτων και ούρων τρωκτικών που ενδέχεται να εντοπιστούν κατά την εκτέλεση εργασιών στο αποχετευτικό δίκτυο, οι εργασίες ψεκασμού και καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων που πραγματοποιούνται από τους ΕΟΑ αφορούν αποκλειστικά το δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων και δεν πραγματοποιούνται στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, στο οποίο ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές.

«Στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, όπου απαιτείται καθαρισμός αγωγών, οχετών, φρεατίων ή άλλων εγκαταστάσεων, τα προϊόντα και υλικά που προκύπτουν από τον καθαρισμό αναρροφώνται με τη χρήση κατάλληλων βυτιοφόρων οχημάτων και μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για την κατάλληλη διαχείριση και διάθεσή τους. Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, καθώς και με τη χρήση των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας», σημειώνει.