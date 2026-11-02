Κυπριακό: «Απόλυτα εφικτή» η διευρυμένη πριν τη λήξη θητείας Γκουτέρες, λέει ο Χριστοδουλίδης - Περιμένει απαντήσεις από Έρχιουρμαν

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, προσερχόμενος στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων του ΚΕΒΕ, στη Λευκωσία, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αναμένει τις τοποθετήσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς μετά τη σημερινή συνάντηση της κ. Ολγκίν με τον κ. Έρχιουρμαν.

«Περιμένουμε απαντήσεις όντως και σε θέματα που έχουμε υποβάλει, συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά και σε όλα αυτά που συζητήσαμε με την κ. Ολγκίν», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, έχει ήδη ενημερώσει την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ ότι είναι διαθέσιμος για κοινή συνάντηση των τριών ακόμη και σήμερα το απόγευμα ή αύριο, εφόσον η ίδια το κρίνει αναγκαίο.

«Αν δεν κρίνει αναγκαία αυτή την κοινή συνάντηση, της είπα ότι μπορώ να τη συναντήσω και την ίδια», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι από τις επαφές της θα προκύψουν δεδομένα που θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση νέας συνάντησης.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι είναι διατεθειμένος να αλλάξει το πρόγραμμά του, ώστε να διευκολυνθεί μια τέτοια εξέλιξη.

«Απόλυτα εφικτή» η διευρυμένη συνάντηση

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης διευρυμένης συνάντησης πριν από τη λήξη της θητείας του σημερινού Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι πρόκειται για «απόλυτα εφικτό στόχο», υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση.

«Εκείνο που χρειάζεται είναι πολιτική βούληση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις και εισηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, οι προτάσεις αυτές καταδεικνύουν τόσο την πολιτική βούληση όσο και την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς να προχωρήσει σε διευρυμένη συνάντηση, κατά την οποία, όπως είπε, θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Η απουσία Έρχιουρμαν και το ενδεχόμενο επίσπευσης της συνάντησης

Ερωτηθείς για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των διμερών συναντήσεων της κ. Ολγκίν με τους δύο ηγέτες και της τριμερούς, ο Πρόεδρος εκτίμησε ότι ο προγραμματισμός συνδέεται με την απουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή.

«Νομίζω ότι θα απουσιάζει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, αν δεν με απατά η μνήμη μου», δήλωσε, εξηγώντας ότι για τον λόγο αυτό εξέφρασε την ετοιμότητά του να συναντηθούν νωρίτερα, ακόμη και σήμερα ή αύριο.

Επαφές Ολγκίν με εκπροσώπους κατεχόμενων δήμων

Σε σχέση με το ενδεχόμενο συναντήσεων της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ με δημάρχους και κοινοτάρχες κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει το ακριβές πρόγραμμά της.

Επιβεβαίωσε, ωστόσο, ότι εκπρόσωποι κατεχόμενων δήμων έχουν ζητήσει συνάντηση με την κ. Ολγκίν και ότι ο ίδιος την ενθάρρυνε να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημά τους.

«Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι κατεχόμενοι δήμοι έχουν ζητήσει να συναντηθούν μαζί της και την ενθάρρυνα να ανταποκριθεί θετικά», ανέφερε.