Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2026, ως ημερομηνία για τις τελικές αγορεύσεις της κατηγορούσας Αρχής και του δικηγόρου υπεράσπισης του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, στο πλαίσιο της επανεκδίκασης της υπόθεσης που αφορά κατοχή 15 κιλών κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια.
Υπόθεση Ζαβράντωνα: Επέλεξε τη σιωπή στην επανεκδίκαση για τα 15 κιλά κοκαΐνης - Στις 17 Νοεμβρίου οι τελικές αγορεύσεις
Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την ημερομηνία για τις τελικές αγορεύσεις στην επανεκδίκαση της υπόθεσης κατοχής 15 κιλών κοκαΐνης.
Η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση από το Εφετείο, λόγω κακοδικίας, της ποινής φυλάκισης 22 ετών που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο.
Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου και τον κάλεσε σε απολογία.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν θα προβεί σε ανώμοτη δήλωση, όπως είχε δηλώσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο, επιλέγοντας να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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