Υπόθεση Ζαβράντωνα: Επέλεξε τη σιωπή στην επανεκδίκαση για τα 15 κιλά κοκαΐνης - Στις 17 Νοεμβρίου οι τελικές αγορεύσεις

Η υπόθεση επανεκδικάζεται μετά την ακύρωση από το Εφετείο, λόγω κακοδικίας, της ποινής φυλάκισης 22 ετών που είχε επιβληθεί στον κατηγορούμενο.

Κατά την προηγούμενη δικάσιμο, το Δικαστήριο αποφάσισε ομόφωνα ότι στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του κατηγορουμένου και τον κάλεσε σε απολογία.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα ανέφερε ότι ο πελάτης του δεν θα προβεί σε ανώμοτη δήλωση, όπως είχε δηλώσει κατά την προηγούμενη δικάσιμο, επιλέγοντας να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ