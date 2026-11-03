Ο διεκδικητής του παγκόσμιου τίτλου στο σκάκι J. Sindarov στο Cap St Georges Hotel & Resort για την τελική του προετοιμασία

Η σπουδαία αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από τις 22 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου η επιστροφή του Javokhir Sindarov στο Cap St Georges Hotel & Resort έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.

Μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, στο ίδιο resort, ο 20χρονος σήμερα Ουζμπέκος σκακιστής κατέκτησε το FIDE Candidates Tournament 2026, παραμένοντας αήττητος και συγκεντρώνοντας 10 βαθμούς σε 14 παρτίδες, την υψηλότερη επίδοση στη σύγχρονη εποχή του FIDE Candidates Tournament.

Σήμερα βρίσκεται στο No. 4 της παγκόσμιας κατάταξης, με FIDE rating 2778, και επέστρεψεστην Πάφο για να προετοιμαστεί για τη μέχρι σήμερα κορυφαία πρόκληση της καριέρας του. Κατά την πολυήμερη παραμονή του, από 5 έως 21 Οκτωβρίου 2026, ο J. Sindarov διέμεινε στη σουίτα που φέρει το όνομά του, την οποία το Cap St Georges Hotel & Resort αποφάσισε να αποδώσει προς τιμήν του, μετά τη νίκη του στο FIDE Candidates Tournament 2026.

Έτσι, ένας χώρος που συνδέθηκε με μια ιστορική επιτυχία έγινε και η βάση της προετοιμασίας του για τον παγκόσμιο τίτλο.

Ο κ. Μάριος Δημητρίου, Γενικός Διευθυντής του Cap St Georges Hotel & Resort ανέφερε σχετικά πως «Η επιστροφή του J. Sindarov αποτελεί μια ξεχωριστή αναγνώριση για το Cap St Georges Hotel & Resort, που φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία το FIDE Candidates Tournament 2026. Η ομάδα του resort συνεργάστηκε στενά με τον J. Sindarov και την ομάδα του, ώστε η διαμονή και οι παρεχόμενες υπηρεσίες να προσαρμοστούν στις ανάγκες και στο καθημερινό απαιτητικό πρόγραμμά του».

Η επιλογή του Cap St Georges Hotel & Resort, από προσωπικότητες και αθλητές παγκόσμιου επιπέδου, αντανακλά ένα περιβάλλον ιδανικό για συγκέντρωση, συστηματική προετοιμασία και αποκατάσταση.

Η ιδιωτικότητα, η ηρεμία, το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Ακρωτηρίου Αγ. Γεωργίου στην Πέγεια της Πάφου και η δυνατότητα εξατομικευμένης φιλοξενίας, δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες που μπορεί να προσφέρει το Resort για κορυφαίες εμπειρίες και υψηλές επιδόσεις, καταλήγει η ανακοίνωση.