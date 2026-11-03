Εντοπίστηκε, ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς ο διοργανωτής του Halloween πάρτι στη Λεμεσό, κατά το οποίο 13 ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτήρια της πόλης έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ
Λεμεσός: Κατηγορήθηκε ο διοργανωτής του Halloween πάρτι με τους 13 ανήλικους που κατέληξαν στο νοσοκομείο
Εντοπίστηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς ο διοργανωτής του Halloween πάρτι στη Λεμεσό, για το ότι επέτρεψε την είσοδο ανηλίκων και τους σέρβιρε αλκοολούχα ποτά. Υπενθυμίζεται ότι 13 ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσηλευτήρια μετά την κατανάλωση αλκοόλ
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, ο διοργανωτής κατηγορήθηκε για το γεγονός ότι επέτρεψε την είσοδο ανηλίκων στον χώρο και τους σέρβιρε οινοπνευματώδη ποτά.
Το περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο σε παραλιακό κέντρο στη Λεμεσό. Συνολικά 13 ανήλικοι, ηλικίας 15 έως 17 ετών, παρουσίασαν αδιαθεσία ή τάσεις λιποθυμίας και μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες, όπου έλαβαν περίθαλψη και στη συνέχεια απολύθηκαν.
Όπως είχε αναφέρει ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής της ΑΔΕ Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, από τις μαρτυρίες προέκυπτε ότι μεγάλος αριθμός ανηλίκων είχε εισέλθει στο υποστατικό, χωρίς να φαίνεται ότι πραγματοποιήθηκε ο απαιτούμενος έλεγχος ηλικίας.
Στο πλαίσιο των ερευνών είχαν ληφθεί καταθέσεις από γονείς και ανηλίκους, ενώ την ίδια νύχτα είχε γίνει καταγγελία στον διαχειριστή του υποστατικού.
Ξεχωριστά διερευνώνται οι συνθήκες τραυματισμού 16χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο τραυματισμός σημειώθηκε εκτός του υποστατικού, την ώρα που νεαροί αποχωρούσαν από το νυχτερινό κέντρο.
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