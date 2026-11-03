Από €15.900 μέχρι €150.000 τα αγγλόφωνα πτυχία του ΠΚ - Και Ιατρική στα πρώτα ξενόγλωσσα προγράμματα

Τα πέντε προγράμματα παρουσιάστηκαν σήμερα, Τρίτη, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά την οποία ανακοινώθηκε και η έναρξη υποβολής αιτήσεων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων άρχισε ήδη, με τους πρώτους φοιτητές να αναμένονται τον Σεπτέμβριο του 2027. Στις επιλογές περιλαμβάνονται η Ιατρική, η Λογιστική και Χρηματοοικονομική, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονομικά και ένα κοινό ευρωπαϊκό πτυχίο Αστικής Βιωσιμότητας, που προσφέρει τη δυνατότητα φοίτησης σε περισσότερα από ένα πανεπιστήμια.

Ιατρική: €150.000 για έξι χρόνια

Το ακριβότερο πρόγραμμα είναι η εξαετής Ιατρική, με ετήσια δίδακτρα €25.000 και συνολικό κόστος φοίτησης €150.000. Οι διαθέσιμες θέσεις δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τις 30, καθώς το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να διασφαλίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Όπως εξήγησε ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής Γεώργιος Χατζηγεωργίου, το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα ακολουθεί ακριβώς την ίδια δομή και διδακτική με το ελληνόφωνο. Οι φοιτητές θα έρχονται σε επαφή με τα νοσοκομεία από το πρώτο έτος, ενώ από το δεύτερο θα συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση μέσω προσομοιώσεων, ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πρακτικές δεξιότητες πριν από την επαφή τους με ασθενείς. Επισήμανε επίσης ότι η Ιατρική Σχολή έχει εντάξει στο πρόγραμμά της μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρονικής υγείας.

Λογιστική και Χρηματοοικονομική: €40.000

Τετραετές, με δίδακτρα €10.000 ετησίως, είναι το αγγλόφωνο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Λογιστική ή στα Χρηματοοικονομικά.

Ο καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα προσφέρει απαλλαγές από εξετάσεις επαγγελματικών σωμάτων λογιστικής, ενώ η κατεύθυνση Χρηματοοικονομικής συνδέεται με το CFA Institute.

Επιπλέον, οι φοιτητές έχουν δυνατότητα πρακτικής άσκησης κατά το τρίτο και τέταρτο έτος. Ενδεικτικό της ζήτησης, σύμφωνα με τον καθηγητή, είναι ότι περίπου 18 εταιρείες πρόσφεραν φέτος περισσότερες από 200 ευκαιρίες τοποθέτησης φοιτητών.

Διοίκηση Επιχειρήσεων: €40.000

Τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις προσφέρει το τετραετές πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων: Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ και Διοίκηση Λειτουργιών. Τα δίδακτρα ανέρχονται στις €10.000 ετησίως.

Ο καθηγητής Ανδρέας Σωτηρίου εξήγησε ότι στόχος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, αντί της προετοιμασίας για ένα μόνο επάγγελμα.

Η κατεύθυνση Μάνατζμεντ επικεντρώνεται στη στρατηγική και στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το Μάρκετινγκ συνδυάζει τη συμπεριφορά καταναλωτή με την έρευνα αγοράς και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Στη Διοίκηση Λειτουργιών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επιχειρηματική ανάλυση, στην τεχνητή νοημοσύνη και στη βελτίωση διαδικασιών και υπηρεσιών.

Οικονομικά: €40.000

Με συνολικά δίδακτρα €40.000 προσφέρεται και το τετραετές πτυχίο Οικονομικών, το οποίο συνδυάζει οικονομική θεωρία, οικονομετρία και ανάλυση δεδομένων.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Νικόλας Τσάκας επισήμανε ότι ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ποσοτικών και αναλυτικών δεξιοτήτων. Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν κατευθύνσεις στην Οικονομική Θεωρία και Οικονομετρία ή στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.

Όπως εξήγησε, οι επαγγελματικές προοπτικές δεν περιορίζονται στον ιδιωτικό τομέα, αλλά εκτείνονται σε υπουργεία, κεντρικές τράπεζες και άλλους οργανισμούς. Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία αποφοίτων του Τμήματος που συνέχισαν σπουδές σε πανεπιστήμια όπως το Yale και το London School of Economics.

Αστική Βιωσιμότητα: €15.900 και σπουδές σε τρία πανεπιστήμια

Το πέμπτο πρόγραμμα διαφέρει σημαντικά από τα υπόλοιπα. Πρόκειται για το τριετές πτυχίο Αστικής Βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συμμαχίας YUFE, με ετήσια δίδακτρα €5.300 και συνολικό κόστος €15.900.

Η καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής Νάντια Χαραλάμπους εξήγησε ότι οι φοιτητές αρχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο εισδοχής, ενώ κατά το δεύτερο έτος μπορούν να φοιτήσουν σε ένα ή δύο άλλα πανεπιστήμια της συμμαχίας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι οδηγεί σε κοινό πτυχίο, το οποίο απονέμεται από οκτώ ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα συνδυάζει αρχιτεκτονική, περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία και πολιτική. Παράλληλα, περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα στα οποία οι φοιτητές συνεργάζονται με τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων πόλεων. Οι απόφοιτοι θα μπορούν, μεταξύ άλλων, να δραστηριοποιηθούν σε θέματα βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής πολιτικής.

Πώς εξασφαλίζεται μια θέση

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει, ενώ η αξιολόγηση θα γίνεται σε συνεχή βάση. Το Πανεπιστήμιο θα μπορεί να προσφέρει θέσεις υπό όρους (conditional offers), πριν από την οριστική ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την εισδοχή απαιτούνται απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αποτελέσματα αναγνωρισμένων εξετάσεων, ανάλογα με τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον ενδεικτικό προγραμματισμό, η υποβολή αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την οριστική αξιολόγηση να ολοκληρώνεται τον Αύγουστο.

Ήδη, όπως ανέφερε η ηγεσία του Πανεπιστημίου, καταγράφεται ενδιαφέρον από σχολεία, συνδέσμους γονέων και άλλους φορείς στην Κύπρο. Παράλληλα, προγραμματίζονται ενέργειες προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, με αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επισκέψεις σε σχολεία και επαφές μέσω της κυπριακής διασποράς.