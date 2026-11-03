Δωρεάν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 11 ευρωπαϊκές χώρες - Τι αλλάζει με τη νέα πρωτοβουλία της ΕΕ

Η πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021, διευρύνει έτσι τη δυνατότητα δημοσίευσης πέρα από την έρευνα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Οι ερευνητές που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούν να δημοσιεύουν χωρίς κόστος, ενώ οι εργασίες τους θα είναι ελεύθερα διαθέσιμες στους αναγνώστες.

Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης συγκεντρώνει 16 οργανισμούς χρηματοδότησης και εκτέλεσης έρευνας από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Ελβετία, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι εταίροι έχουν δεσμεύσει σχεδόν 17 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2031, με στόχο τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πλατφόρμας, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας. Από το ποσό αυτό, έως 10 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διεύρυνση βασίζεται στο υφιστάμενο μοντέλο του Open Research Europe, που προβλέπει άμεση ανοικτή πρόσβαση στις επιστημονικές εργασίες και διαφανή αξιολόγηση από ομοτίμους. Με την κατάργηση των τελών δημοσίευσης για τους επιλέξιμους ερευνητές και την επέκταση της κοινότητας που μπορεί να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα, το νέο μοντέλο αποσκοπεί στην ευρύτερη πρόσβαση στην ανοικτή επιστημονική δημοσίευση στην Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η νέα φάση αποτελεί επίσης μέρος της προσπάθειας για τη διαμόρφωση συλλογικής ευρωπαϊκής προσέγγισης στην ανοικτή επιστημονική δημοσίευση, με τη συμμετοχή ερευνητών, οργανισμών χρηματοδότησης και ερευνητικών υποδομών.

Το Open Research Europe δημιουργήθηκε το 2021 για να προσφέρει στους ερευνητές που χρηματοδοτούνται μέσω προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ χώρο δημοσίευσης ανοικτής πρόσβασης, χωρίς τέλη για τους επιλέξιμους συγγραφείς. Από την έναρξη λειτουργίας του, δέχεται ερευνητικές εργασίες από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, με τα αποτελέσματα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε αναγνώστες διεθνώς.

Στο πλαίσιο της νέας φάσης, η υπηρεσία θα φιλοξενείται και θα προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

Πηγή: ΚΥΠΕ