Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης Άγριας Πανίδας (εικόνες) - Η Υπηρεσία Θήρας στο πρότυπο της Πυροσβεστικής

Στα ανατολικά του διαμερίσματος Γερίου, στην οδό Δελφών, εγκαινιάστηκαν σήμερα οι εγκαταστάσεις του νέου Κέντρου, αντικαθιστώντας τις υφιστάμενες, πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις στην περιοχή Αθαλάσσας, οι οποίες λειτουργόυσαν από το 1995, αλλά είχαν ανεγερθεί το 1951, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας, για σκοπούς εκτροφής περιστεριών.

«Με τη δημιουργία των νέων, σύγχρονων εγκαταστάσεων, αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες περίθαλψης και αποκατάστασης τραυματισμένων, άρρωστων και ορφανών ζώων, με απώτερο στόχο, όπου αυτό είναι εφικτό, την επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον», είπε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός, Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

«Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος του Κέντρου στην προστασία σπάνιων και απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας, όπως ο γύπας, η επιβίωση του οποίου αποτελεί σημαντική πρόκληση για την Κύπρο. Η δυνατότητα παροχής κατάλληλης περίθαλψης και φροντίδας, καθώς και η επανένταξη στη φύση, όπου αυτό είναι εφικτό, ενισχύουν τις προσπάθειες διατήρησης αυτών των πολύτιμων ειδών και προστασίας της βιοποικιλότητας της χώρας», σημείωσε.

Χώρος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

Παράλληλα, το Κέντρο δεν περιορίζεται μόνο στην περίθαλψη και αποκατάσταση της άγριας πανίδας. Θα λειτουργεί, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, και ως χώρος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς και ως σημείο ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης για τα είδη της άγριας ζωής της Κύπρου.

Η ανέγερση του Κέντρου σε κρατική γη, στην περιοχή Γερίου, η οποία παραχωρήθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000», μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021–2027», με συνολικό προϋπολογισμό €720.000.

Εξαίροντας το έργο όλων όσοι συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου, σημείωσε ότι η συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών, των επιστημόνων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των πολιτών είναι καθοριστική για την αποτελεσματική προστασία της άγριας πανίδας.

Το νέο Κέντρο αποτελείται από:

• 10 κλουβιά για υδρόβια και εδαφόβια πτηνά,

• 14 κλουβιά για αρπακτικά πτηνά,

• 4 κλουβιά για εισβλητικά θηλαστικά,

• 6 κλουβιά για εισβλητικά πτηνά,

• Εξειδικευμένα κλουβιά για μεγάλα αρπακτικά και γύπες,

• Σύγχρονους, λειτουργικούς γραφειακούς χώρους,

• Κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους.

Δεύτερη Φάση Ανάπτυξης του Κέντρου

Η δεύτερη φάση του έργου, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών, με τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

• Δημιουργία Κέντρου Επισκεπτών (200 τ.μ.) με ενσωματωμένα κλουβιά «προβολής», όπου τα πτηνά θα παρατηρούνται χωρίς να βλέπουν τους επισκέπτες (μέσω μονόδρομου καθρέφτη - one-way glass).

• Δημιουργία 10 κλουβιών καραντίνας, ανατολικά του υφιστάμενου Κέντρου, και περίφραξη του χώρου.

• Ανέγερση πλήρως εξοπλισμένης κτηνιατρικής κλινικής 100 τ.μ.

• Δημιουργία ειδικών δωματίων φιλοξενίας:

o Δωμάτιο 50 τ.μ. για ερπετά και αμφίβια,

o Δωμάτιο 50 τ.μ. για χειρόπτερα (νυχτερίδες).

• Κατασκευή κλωβών αποκατάστασης και ετοιμασίας πτήσης:

o Μεγάλων αρπακτικών (28μ διάμετρος × 6μ ύψος),

o Μικρών αρπακτικών (10μ × 5μ),

o Σκαλιστικών πτηνών (4μ × 15μ × 3μ),

o Υδρόβιων πτηνών (4μ × 15μ × 3μ) με αβαθή λίμνη.

• Κατασκευή υπόστεγου για φιλοξενία αγρινών:

o Κτίσμα 4μ × 8μ (τρία ενωμένα δωμάτια), με σκυρόδεμα και τοίχους με πλακάκια,

o Περιφραγμένος εξωτερικός χώρος με περίφραξη ύψους 2,40μ.

• Δεντροφύτευση με δασικά και καρποφόρα είδη, καθώς και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος.

• Ανακαίνιση του παλαιού Κέντρου στην Αθαλάσσα, ώστε να χρησιμοποιείται για προσωρινή φιλοξενία (καραντίνα) άγριων ειδών.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας στο πρότυπο της Πυροσβεστικής

Αναφερόμενος ο Υπουργός Εσωτερικών στην πολύπλευρη δράση της Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η οποία, όπως είπε, δεν περιορίζεται στην προστασία και διαχείριση της άγριας πανίδας, αναφέρθηκε σε ενέργειες, στις οποίες το Υπουργείο θα προβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, για ενίσχυση του έργου της και βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της, ώστε: