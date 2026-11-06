Νεόφυτος Χαραλαμπίδης: Δεν κινδυνεύει να πτωχεύσει ο ΟΚΥπΥ - Έχει απόθεμα €300 εκατ.

Τη διαβεβαίωση ότι ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) δεν κινδυνεύει να πτωχεύσει έδωσε ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας για το 2027 στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις βουλευτών για την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, ο υπουργός ανέφερε ότι ο ΟΚΥπΥ διαθέτει σήμερα αποθέματα της τάξης των €300 εκατ., τα οποία του επιτρέπουν να συνεχίσει τη λειτουργία του ακόμη και εάν παρουσιάζει ελλείμματα για κάποια χρόνια. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αυτή δεν μπορεί να είναι η επιδίωξη της Πολιτείας, καθώς στόχος είναι ο ισοσκελισμός εσόδων και εξόδων.

Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη η οποία θα καταδείξει τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προχωρήσει ο ΟΚΥπΥ προκειμένου να καταστεί οικονομικά βιώσιμος. Παράλληλα, κοινή ομάδα επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα και τα μέτρα που απαιτούνται για την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των εξόδων του οργανισμού, ενόψει της ολοκλήρωσης της περιόδου κρατικής χρηματοδότησής του στο τέλος του έτους.

Το κόστος των δύσκολων περιστατικών

Ο υπουργός στάθηκε και στον τρόπο αποζημίωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), επισημαίνοντας ότι καταβάλλεται προσπάθεια να διαφοροποιηθεί η αποζημίωση του ΟΚΥπΥ. Όπως ανέφερε, τα δημόσια νοσηλευτήρια αναλαμβάνουν συχνά πιο δύσκολα περιστατικά και ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι χρειάζονται μεγαλύτερο χρόνο νοσηλείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν τα εξιτήρια και οι κλίνες στα δημόσια νοσοκομεία να αποδεσμεύονται με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα ιδιωτικά.

Στο μεταξύ, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας για το 2027 ανέρχεται σε €1.4 δισ., αυξημένος κατά €47.5 εκατ. σε σύγκριση με το 2026. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης, συγκεκριμένα €38 εκατ., κατευθύνεται στην κυβερνητική συνεισφορά στο ΓεΣΥ, η οποία φτάνει τα €908 εκατ.

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια €107.5εκατ. για υπηρεσίες δημόσιας υγείας και γενικού συμφέροντος που παρέχονται από τον ΟΚΥπΥ, ενώ για το 2027 προβλέπονται δαπάνες €54.7 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτυξιακών έργων του οργανισμού.