Τι είναι το «plausible deniability» και πώς συνδέεται με το μπαράζ απειλών για βόμβες σε πτήσεις στην Ευρώπη;

Όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, ολόκληρη η εβδομάδα σημαδεύτηκε από περιστατικά απειλών, ενώ μεταξύ των πτήσεων που βρέθηκαν στο επίκεντρο ήταν και δύο της Aegean. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες πτήσεις δεν βρίσκονταν στον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά δέχθηκαν τις απειλές λίγο πριν από την προσγείωσή τους, κυρίως σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Τακτική που προκαλεί σύγχυση και χάος

Η κ. Τόκη εκτίμησε ότι πίσω από τις αλλεπάλληλες απειλές ενδέχεται να υπάρχει μια τακτική που αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχυσης, αμφιβολίας και χάους. Ιδιαίτερα ανησυχητικό χαρακτήρισε το γεγονός ότι το φαινόμενο έχει ευρεία έκταση, επηρεάζει διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένους στόχους ή περιοχές της Ευρώπης.

Όπως σημείωσε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ενημέρωση για τον τρόπο με τον οποίο αποστέλλονται οι απειλές, δηλαδή αν γίνονται μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή μαζικών διαδικτυακών μηνυμάτων.

Κάθε απειλή αντιμετωπίζεται ως πραγματική

Η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας υπογράμμισε ότι καμία απειλή δεν μπορεί να θεωρηθεί εκ των προτέρων αβάσιμη. Κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πραγματικό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Στην πράξη, η πτήση συνεχίζει προς τον προορισμό της και, μετά την προσγείωση, οδηγείται σε ειδικά καθορισμένο χώρο του αεροδρομίου, όπου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τους ελεγκτές ενεργοποιείται συγκεκριμένο πρωτόκολλο διαχείρισης, χωρίς να μεταβάλλεται η χωρητικότητα του εναέριου χώρου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Κάθε περιστατικό εξετάζεται ξεχωριστά, ωστόσο, όπως προειδοποίησε η κ. Τόκη, ενδεχόμενο ταυτόχρονης απειλής για 20 πτήσεις στον ίδιο εναέριο χώρο θα δημιουργούσε εντελώς διαφορετικά δεδομένα.

Δύσκολη η αποκάλυψη των υπευθύνων

Στο ζήτημα των υβριδικών απειλών αναφέρθηκε και ο επιχειρησιακός συντονιστής του Παρατηρητηρίου Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θανάσης Κοσμόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε την απόδοση ευθύνης ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα.

Όπως εξήγησε, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τρομοκρατικές ενέργειες, όπου συνήθως υπάρχει ανάληψη ευθύνης μέσω ανακοίνωσης ή προκήρυξης, στις υβριδικές επιχειρήσεις συχνά δεν αποκαλύπτεται ποτέ ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές.

Έκανε, μάλιστα, αναφορά στον όρο «plausible deniability», δηλαδή τη δυνατότητα κάποιου να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, ακόμη και όταν υπάρχουν ενδείξεις που τον συνδέουν με μια ενέργεια. Όπως σημείωσε, η δυσκολία απόδοσης ευθύνης αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους των απειλών.

Προειδοποίηση για πιθανές δοκιμές αντίδρασης

Ο κ. Κοσμόπουλος προειδοποίησε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν πρέπει να εφησυχάσουν, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα την ιστορία με τον βοσκό και τον λύκο. Όπως εξήγησε, υπάρχει το ενδεχόμενο οι συνεχείς ειδοποιήσεις να αποτελούν και έναν τρόπο καταγραφής των χρόνων απόκρισης και των αντανακλαστικών των συστημάτων ασφαλείας.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, οι απειλές να αποτελούν προπαρασκευαστικές επιχειρησιακές δοκιμές, τονίζοντας ότι καμία ειδοποίηση δεν πρέπει να αγνοείται.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η σημαντικότερη υποδομή μιας χώρας παραμένει το ανθρώπινο μυαλό, αναδεικνύοντας τη σημασία της ετοιμότητας και της σωστής αξιολόγησης των κινδύνων.

Σύσταση για προμήθειες τριών ημερών

Ο επιχειρησιακός συντονιστής αναφέρθηκε και στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά είδη πρώτης ανάγκης για τουλάχιστον τρεις ημέρες.

Όπως εξήγησε, η ύπαρξη τέτοιων προμηθειών θα επιτρέψει στην πολιτεία και στους μηχανισμούς της να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε όσους θα έχουν πραγματική ανάγκη σε περίπτωση κρίσης. Αντίθετα, εάν όλοι βρεθούν ταυτόχρονα χωρίς τα απαραίτητα εφόδια, η διαχείριση της κατάστασης θα γίνει πολύ δυσκολότερη.

Το ζητούμενο, όπως κατέληξε, είναι η προετοιμασία και η αποφυγή αιφνιδιασμών, αντί της αναζήτησης λύσεων την ώρα που θα εκδηλωθεί μια κρίση.

ΠΗΓΗ: ERTNEWS