Ιράν: «Πιο ισχυρές» οι ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου

Οι έμμεσες διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν εντατικοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, με στόχο να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας βρίσκονται σήμερα σε υψηλότερο επίπεδο συναγερμού και είναι ισχυρότερες από ό,τι ήταν στην αρχή του πολέμου», ανέφερε ο εκπρόσωπός τους, Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

«Όπως προβλέπουν οι διαταγές του ανώτατου ηγέτη, κάθε ανταπόδοση των ενόπλων δυνάμεων θα είναι άμεση, αποτελεσματική και χωρίς γεωγραφικό περιορισμό», πρόσθεσε.

Το βράδυ της Παρασκευής, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σημειώθηκαν δύο εκρήξεις στη νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ. Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε ότι το νησί δέχθηκε πλήγμα από δύο πυραύλους.

Χωρίς να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, ότι κατέρριψε αμερικανικό στρατιωτικό drone πάνω από το νησί.

Στη νήσο είχαν ήδη σημειωθεί «περιορισμένοι» βομβαρδισμοί τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, λίγες ώρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, στις οποίες ο Τραμπ υπέστη οδυνηρή ήττα.

«Κάνουμε πλήγματα μικρής έκτασης», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, χωρίς να διευκρινίσει αν αναφερόταν σε νέες επιχειρήσεις ή σε εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές της εβδομάδας.

Ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος οδήγησε σε άνοδο των τιμών της ενέργειας μετά την έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου, εξηγεί εν μέρει τη νίκη των Δημοκρατικών. Επέμεινε, ωστόσο, ότι ο πόλεμος ήταν η «μοναδική λύση», καθώς, όπως επαναλαμβάνει, «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Παρότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα, ήδη από το καλοκαίρι του 2025, ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χθες ο στρατός των ΗΠΑ υπενθύμισε ότι προσφέρει αμοιβή έως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και «πιθανή μετεγκατάσταση», σε όποιον δώσει πληροφορίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Επιμένει, ωστόσο, ότι έχει δικαίωμα να διατηρεί πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και ότι δεν πρόκειται να το απεμπολήσει.

Μετά τις νέες απειλές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, οι διπλωματικές επαφές εντατικοποιήθηκαν, με τη μεσολάβηση του Κατάρ, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η επανέναρξη του πολέμου.

Ο Τραμπ συνομίλησε χθες με τον εμίρη του Κατάρ. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, είχε σειρά επικοινωνιών με ομολόγους του στις μοναρχίες του Κόλπου.

Κεντρικό ζήτημα είναι ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία στην περιοχή και ανακοινώνει ότι άλλα έχουν καταστραφεί από θαλάσσιες νάρκες.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού επανέλαβε χθες ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, κρίσιμο κυρίως για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων προς τις παγκόσμιες αγορές, δεν θα ανοίξει αν η Ουάσιγκτον δεν αποδεχθεί τους όρους της Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμο να ανοίξει αμέσως τα Στενά, εφόσον οι ΗΠΑ αποδεχθούν σειρά μέτρων. Σε αυτά περιλαμβάνονται κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα της περιφέρειας, αποδέσμευση των πόρων του στο εξωτερικό, άρση των κυρώσεων στον πετρελαϊκό τομέα και άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να αρνείται.

Καθώς δεν υπάρχει σαφήνεια για τις προθέσεις του Τραμπ έναντι του Ιράν μετά την εκλογική ήττα του την Τρίτη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, προειδοποιεί διαρκώς ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί περαιτέρω αν επαναληφθούν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί.

Ο ίδιος είχε ήδη αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο αλλαγής της πολιτικής των ΗΠΑ, λέγοντας ότι όσοι την αναμένουν «πλανώνται» οικτρά.

Πηγή: ΚΥΠΕ