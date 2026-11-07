Επιχείρηση «Πλέγμα»: Δεν παραδέχονται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες - Η διασύνδεση που οδήγησε στις συλλήψεις

Οι πέντε κατηγορούμενοι για την υπόθεση 230 κιλών ναρκωτικών που εντοπίστηκαν στη Λευκωσία, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, όπου όλοι απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 30 κατηγορίες, με την πλειοψηφία τους να αφορούν όλους τους κατηγορουμένους.

Κατά τη χθεσινή δικάσιμο, ο Δημήτρης Τσολακίδης, συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων, ενημέρωσε το δικαστήριο για την ενδεχόμενη διασύνδεση της υπόθεσης με τις νέες συλλήψεις της περασμένης Πέμπτης, όπου ως ύποπτοι κρατούνται 4 πρόσωπα. Σύμφωνα με τον κ. Τσολακίδη, επειδή πρόκειται για να ίδια γεγονότα, υπάρχει η πιθανότητα να καταχωριστεί η υπόθεση εναντίον τους και να προστεθούν στο κατηγορητήριο με τους άλλους τέσσερις κατηγορουμένους. Ως εκ τούτου, εάν απαιτηθεί να γίνει αυτό, πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία για τους τέσσερις και να επανακαταχωριστεί η υπόθεση και για τα εννέα πρόσωπα. Με αυτό το σκεπτικό, ο κ. Τσολακίδης ζήτησε να αναβληθεί η υπόθεση και να οριστεί νέα ημερομηνία. Με την εισήγησή του συμφώνησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόλοιπων κατηγορουμένων, πλην του κατηγορουμένου 4, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε όπως απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ακολούθως η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέγνωσε μία προς μία τις 30 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, με τους κατηγορουμένους να απαντούν μη παραδοχή. Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για τις 17 Δεκεμβρίου για σκοπούς ακρόασης, με όλους τους κατηγορουμένους να παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Στο μεταξύ, σε ό,τι αφορά την επιχείρηση «Πλέγμα», που έγινε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα στοιχεία που να οδηγήσουν σε πρόσθετες συλλήψεις. Οι ανακριτικές καταθέσεις των υπόπτων και τα δεδομένα από τα κινητά, που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, ίσως δώσουν πρόσθετα στοιχεία που να οδηγήσουν την Αστυνομία και στη σύλληψη νέων προσώπων.

Η διασύνδεση

Σε σχέση με τα πρόσωπα που συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που εξασφάλισε η Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, τους αποδίδεται διασύνδεση με τον πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να τους έδιδε οδηγίες. Όπως αναφέρθηκε στη διαδικασία προσωποκράτησης των τεσσάρων υπόπτων, «από τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού διαπιστώθηκε ότι ο πρώτος κατηγορούμενος (σ.σ. από τις συλλήψεις του Φεβρουαρίου), λάμβανε οδηγίες από πρόσωπα στους οποίους ανήκαν τα υπό φύλαξη ναρκωτικά, για την προμήθεια των ναρκωτικών σε τρίτα πρόσωπα. Περαιτέρω, λάμβανε οδηγίες όπως τα χρήματα που εισέπραττε από την προμήθεια ναρκωτικών σε τρίτους, να καταλήξουν στους ιδιοκτήτες των ναρκωτικών ή σε τρίτα πρόσωπα που υποδείκνυαν αυτοί. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι λάμβανε οδηγίες από τρίτα πρόσωπα να αγοράζει ναρκωτικά για λογαριασμό τους και να προβαίνει σε πληρωμές για τα εν λόγω ναρκωτικά. Τις οδηγίες που λάμβανε ο πρώτος κατηγορούμενος, είτε τις εκτελούσε ο ίδιος, είτε έδιδε οδηγίες στους μεταφορείς του, δηλαδή στους άλλους 4 κατηγορουμένους, να τις εκτελέσουν. Σύμφωνα με τον όρκο του ανακριτή της υπόθεσης, ο 1ος ύποπτος ενημέρωνε τον πρώτο κατηγορούμενο για αγοραστές μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και διευθετούσε τον τρόπο επικοινωνίας των αγοραστών/πελατών. Επίσης, από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψε ότι ο 1ος ύποπτος διατηρούσε σημειώσεις για τις δοσοληψίες των ναρκωτικών ουσιών. Για τον 2ο ύποπτο εντοπίστηκαν συνομιλίες με τον 1ο κατηγορούμενο, οι οποίες αφορούσαν τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με το περιεχόμενο των συνομιλιών, ο 2ος ύποπτος ήταν συνεργάτης με τον 1ο ύποπτο και με τον 1ο κατηγορούμενο. Από την άρση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων προέκυψαν και στοιχεία που συνδέουν με την υπόθεση και τους άλλους δύο υπόπτους.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίον των τεσσάρων υπόπτων εκδόθηκαν διατάγματα προσωποκράτησης πέντε ημέρων.