Μόλις 43 οφειλέτες χρωστούσαν €9,5 εκατ. στον ΕΟΑ Αμμοχώστου - Εισπράχθηκαν 4,43 εκατ. ευρώ από μεγαλοοφειλέτες

Τα πιο πάνω τονίζονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο τοπικός Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης, σημειώνοντας ότι η προσπάθεια αντιμετώπισης των μεγάλων και μακροχρόνιων οφειλών που κληρονόμησε από την έναρξη της λειτουργίας του συνεχίζεται.

Παραθέτοντας τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Οργανισμού κατά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του, ο ΕΟΑ Αμμοχώστου γνωστοποίησε ότι 43 οφειλέτες συγκέντρωναν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 9,5 εκατομμυρίων, γεγονός που, όπως τονίζεται, καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος που διαχρονικά είχε δημιουργηθεί.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, στο πλαίσιο της πολιτικής που υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό για αντιμετώπιση των μεγάλων οφειλών, προωθήθηκαν συντονισμένες ενέργειες είσπραξης, διακανονισμοί, αποστολή προειδοποιητικών επιστολών και λήψη νομικών μέτρων όπου κρίθηκε αναγκαίο.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προχώρησε στην υιοθέτηση πολιτικών που ενισχύουν την εισπρακτική του ικανότητα και προάγουν την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, έχει προταθεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική ρύθμιση για τη δυνατότητα δημοσιοποίησης οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν ανεξόφλητες για μεγάλο χρονικό διάστημα («Name and Shame»), καθώς και η σύνδεση της εξέτασης πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών με την τακτοποίηση οφειλών προς τον Οργανισμό. «Ο ΕΟΑ Αμμοχώστου θεωρεί ότι η οικονομική συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις προς τον Οργανισμό αποτελεί ζήτημα ίσης μεταχείρισης και δικαιοσύνης απέναντι στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ανταποκρίνονται έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους», καταλήγει η ανακοίνωση.