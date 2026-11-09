Ξετυλίγεται το κουβάρι του κυκλώματος με τα νυχτερινά κέντρα στην Ελλάδα - Ο ντελιβεράς με τις 13 εταιρείες και ο ταμίας με μισθό €4 χιλιάδες

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων οι 16 έχουν συλληφθεί, ενώ περίπου 80 πρόσωπα φέρονται να διαδραμάτιζαν κομβικό ρόλο ως «μπροστινοί» ή αχυράνθρωποι σε δεκάδες επιχειρήσεις.

Ελέγχθηκαν 917 εταιρείες

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αφορούσε 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να δημιούργησαν τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ από μη καταβολή ΦΠΑ, φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι έχουν ήδη γίνει συλλήψεις και συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων προσώπων.

Το «εταιρικό carousel» με συνεχείς αλλαγές ΑΦΜ

Σύμφωνα με το πόρισμα, επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινά κέντρα και beach bars φέρονται να λειτουργούσαν μέσω της μεθόδου του «εταιρικού carousel».

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες μίσθωναν ακίνητα μέσω φυσικών προσώπων ή εταιρειών που έλεγχαν οι ίδιοι και στη συνέχεια δημιουργούσαν διαδοχικές εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας ως διαχειριστές πρόσωπα χωρίς οικονομική επιφάνεια.

Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, εξέδιδαν αποδείξεις και δήλωναν εργαζομένους ώστε να αποφεύγουν διοικητικές κυρώσεις, όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν απέδιδαν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και τη δραστηριότητα αναλάμβανε νέα εταιρεία με διαφορετικό ΑΦΜ αλλά ίδια ουσιαστικά λειτουργία.

Ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς και ο «ολιγάρχης» ταμίας

Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ δήλωναν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ντελιβεράς με μηνιαίες αποδοχές λίγων εκατοντάδων ευρώ, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής 13 εταιρειών που φέρονται να δημιούργησαν οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, ταμίας με δηλωθέν εισόδημα περίπου 4.000 ευρώ ετησίως φέρεται να εμφανιζόταν ως εταίρος σε 30 εταιρείες με συνολικές οφειλές άνω των 6 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι περίπτωση ατόμου που εργαζόταν ως λαντζέρης και εμφανίζεται να συνδέεται με 14 εταιρείες οι οποίες άφησαν χρέη περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Χρήση ΑΦΜ ακόμη και νεκρών

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε όχι μόνο αχυρανθρώπους αλλά ακόμη και ΑΦΜ αποβιωμένων προσώπων.

Από τους ελέγχους στο σύστημα myDATA προέκυψε ότι φορολογικά στοιχεία και εταιρείες που συνδέονταν με νεκρούς συνέχιζαν να εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα, εκδίδοντας και λαμβάνοντας παραστατικά ακόμη και μετά τον θάνατο των νόμιμων κατόχων τους.

Οι συνομιλίες που «καίνε» τους εμπλεκόμενους

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και επικοινωνίες μεταξύ προσώπων που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη λειτουργία ενός από τα τέσσερα βασικά δίκτυα της οργάνωσης.

Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται μεταξύ άλλων για δικηγόρο και λογιστή που φέρονται να συντόνιζαν την εξεύρεση αχυρανθρώπων και τη δημιουργία νέων εταιρικών σχημάτων.

Οι διάλογοι που καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οργανωνόταν η συνεχής εναλλαγή εταιρειών και προσώπων, ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές να αποφεύγουν τη συσσώρευση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων στο όνομά τους.