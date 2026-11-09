Αυτή είναι η νέα ηγεσία του ΕΤΕΚ - Επανεξελέγη πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ποιοι αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα αξιώματα

Τα μέλη του ΕΤΕΚ προσήλθαν στις κάλπες το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, εκλέγοντας το νέο Γενικό Συμβούλιο και τα πέντε αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ακολούθως, το νέο Γενικό Συμβούλιο συνήλθε σήμερα, 9 Νοεμβρίου, και προχώρησε στην εκλογή των αξιωματούχων του ΕΤΕΚ, καθώς και των υπόλοιπων μελών της Διοικούσας Επιτροπής.

Η νέα ηγεσία του ΕΤΕΚ

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου επανεξελέγη ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ενώ τη θέση της Α΄ Αντιπροέδρου αναλαμβάνει η Μύρια Λοϊζίδη Παπαναστασίου και της Β΄ Αντιπροέδρου η Ελισάβετ (Ελίζα) Βασιλείου.

Γενικός Γραμματέας εξελέγη ο Γιάννος Πουμπουρής και Γενικός Ταμίας ο Σωκράτης Σωκράτους.

Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής είναι οι Θωμάς Μιτάς, Σωκράτης Ζάβρος, Αντρέας Παπάλλας και Κυριάκος Τσιουπάνης.

Ποιοι εκλέχθηκαν στο Γενικό Συμβούλιο

Στο νέο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ, με θητεία μέχρι το 2029, εκλέχθηκαν εκπρόσωποι από τις διάφορες ειδικότητες του Επιμελητηρίου.

Στον κλάδο της αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου, εκλέχθηκαν οι Κωνσταντίνος Κωνσταντή, Αλέξης Παπαδόπουλος, Αντρέας Παπάλλας, Έλενα Παρούτη, Παύλος Χατζηπαυλής και Χρίστος Χριστοδούλου.

Στην πολιτική μηχανική, περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου, εκλέχθηκαν οι Μιχαήλ Αλλαγιώτης, Αλέξης Βαλιαντής, Μίλος Ίλιτς, Κωνσταντίνος Καράς, Μύρια Λοϊζίδη Παπαναστασίου, Γιάννος Πουμπουρής και Κυριάκος Τσιουπάνης.

Στη μηχανολογική μηχανική εκλέχθηκαν οι Ελισάβετ (Ελίζα) Βασιλείου, Σωκράτης Ζάβρος, Ερωτόκριτος Θωμά, Κωνσταντίνος Καρακάννας, Ξένιος Παπασταύρου και Αντρέας Πενταλιώτης.

Στην ηλεκτρολογική μηχανική εκλέχθηκαν οι Θωμάς Μιτά, Μάριος Παπανδρέου, Ελένη Τριανταφυλλίδου και Στέφανος Χριστόφη.

Στην ηλεκτρονική μηχανική, περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής, εκλέχθηκαν οι Ιωάννης Ζαπίτης, Χάρης Παφίτης, Τάσσος Περικλέους, Κωνσταντίνος Μιχαήλ Σεργίου και Σωκράτης Σωκράτους.

Στη χημική μηχανική εκλέχθηκε η Μαρία Χριστίνα Κωνσταντίνου, ενώ στη μηχανική μεταλλείων και εφαρμοσμένη γεωλογία η Νίκη Κουλέρμου.

Στη μηχανική περιβάλλοντος εκλέχθηκε η Κούλλα Παζουρού.

Χωρίς εκλογική διαδικασία αναδείχθηκαν επίσης ο Νικόλαος Μάμας στην αγρονομική και τοπογραφική μηχανική, ο Πέτρος Μίκαλλος στην επιμέτρηση ποσοτήτων, η Λώρα Νικολάου στην πολεοδομία και χωροταξία και ο Κυριάκος Ταλαττίνης στην εκτίμηση γης, καθώς δεν υπήρχαν ανθυποψήφιοι.

Οι πέντε του Πειθαρχικού Συμβουλίου

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ εκλέχθηκαν οι Στέλιος Αχνιώτης, Γιώργος Δημητρίου, Χρίστος Ευθυβούλου, Φάνος Κυριακίδης και Χρύσανθος Πισσαρίδης.