«Μην στοχοποιείτε τα παιδιά» - Η παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού μετά τον ξυλοδαρμό μαθήτριας

Τη σύνδεση περιστατικών σχολικής βίας με τη μεταναστευτική καταγωγή μαθητών καταγγέλλει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για δημόσιες τοποθετήσεις που, όπως επισημαίνει, καλλιεργούν ξενοφοβία και οδηγούν στη συλλογική στοχοποίηση παιδιών.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τον πρόσφατο ξυλοδαρμό μαθήτριας από συμμαθητές της, η Επίτροπος καταδικάζει κάθε μορφή βίας στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας την ανάγκη πλήρους διερεύνησης των περιστατικών, προστασίας των θυμάτων και λήψης αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.

Την ίδια ώρα, στρέφει τα πυρά της κατά κοινοβουλευτικού κόμματος, χωρίς να το κατονομάζει, για ανακοίνωση που εξέδωσε στις 4 Νοεμβρίου. Σε αυτή περιλαμβάνονταν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες οι επιπτώσεις της παράνομης μετανάστευσης είναι ορατές στα σχολεία, ενώ διατυπωνόταν η θέση ότι η κουλτούρα των μεταναστών απειλεί την κυπριακή και ότι οι ίδιοι αδυνατούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

Κατά την Επίτροπο, τέτοιες γενικεύσεις δεν περιορίζονται στην κριτική της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ρητορικής μίσους, καθώς αποδίδουν συλλογική ευθύνη σε παιδιά με διαφορετική εθνική ή πολιτισμική προέλευση.

Διευκρινίζει, παράλληλα, ότι ο όρος «παιδιά μεταναστευτικής βιογραφίας» δεν αφορά αποκλειστικά την παράτυπη μετανάστευση, αλλά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παιδιά μικτών οικογενειών, προσφύγων, αιτητών ασύλου και γονέων που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο.Εκατοντάδες περιστατικά σχολικής βίαςΙδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα στοιχεία που επικαλείται η Επίτροπος από την Ετήσια Έκθεση της Ομάδας Ασφαλούς Σχολείου. Κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025 καταγράφηκαν 510 περιστατικά βίας σε 98 σχολικές μονάδες, αριθμός που αφορά μόλις το 13.19% του συνόλου των σχολείων.

Επιπλέον, καταγράφηκαν 53 περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς, εκ των οποίων τα 14 σχετίζονταν με την εθνική ή εθνοτική καταγωγή των παιδιών. Σύμφωνα με τον απολογισμό της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, το χρώμα και η εθνικότητα αποτέλεσαν τα συχνότερα κριτήρια εκδήλωσης ρατσιστικών συμπεριφορών.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι η σχολική βία δεν μπορεί να ερμηνεύεται μέσα από στερεότυπα, καθώς πρόκειται για σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο που αφορά παιδιά ανεξαρτήτως καταγωγής.

Καλεί, τέλος, την Πολιτεία να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τους υφιστάμενους μηχανισμούς αντιμετώπισης της βίας, επενδύοντας περισσότερο στην πρόληψη και στη συνεργασία σχολείων, οικογενειών και αρμόδιων υπηρεσιών. Επισημαίνει ακόμη την ευθύνη των Μέσων Ενημέρωσης να αποφεύγουν τη διαιώνιση στερεοτύπων και να συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών.