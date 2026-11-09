Για την Τρίτη αναβλήθηκε, έπειτα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, η συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου.
Υπόθεση Στυλιανού: Αναβολή στη δικαστική διαδικασία - Την Τρίτη νέος μάρτυρας
Η ακροαματική διαδικασία θα αρχίσει στις 11:00, με την κατάθεση νέου μάρτυρα κατηγορίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.
Η διαδικασία θα αρχίσει στις 11:00, με την κατάθεση νέου μάρτυρα κατηγορίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.
Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2019. Το Δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.
Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης στην οικογένεια, εάν η μητέρα γνώριζε για περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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