Υπόθεση Στυλιανού: Αναβολή στη δικαστική διαδικασία - Την Τρίτη νέος μάρτυρας

Η διαδικασία θα αρχίσει στις 11:00, με την κατάθεση νέου μάρτυρα κατηγορίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2019. Το Δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης στην οικογένεια, εάν η μητέρα γνώριζε για περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ