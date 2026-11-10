Ανδρέας Γρηγοριάδης: «Διαφάνεια και τεκμηρίωση πριν από τη δημιουργία Δημοτικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Τέχνης»

Η συζήτηση αφορούσε πρόταση για τη δημιουργία μουσείου, με κόστος που ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα φιλοξενεί ιδιωτική συλλογή διαφόρων θαλάσσιων αντικειμένων.

Σύμφωνα με την πρόταση, η συλλογή θα παραχωρηθεί στον Δήμο με μακροχρόνιο δανεισμό, ενώ παράλληλα τίθεται ως προϋπόθεση η ονοματοδοσία του μουσείου με το όνομα του ιδιώτη δανειστή.

Ο κ. Γρηγοριάδης ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβητεί τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιωτικών συλλογών για τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Όπως ανέφερε, το ζήτημα που τίθεται είναι κατά πόσο, όταν πρόκειται να αξιοποιηθούν σημαντικοί δημόσιοι πόροι, η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλήρη διαφάνεια και επαρκή τεκμηρίωση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι, στην προκειμένη περίπτωση, δεν προβλέπεται μεταβίβαση της συλλογής στον Δήμο, αλλά μακροχρόνιος δανεισμός.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, ο Δήμος θα αναλάβει το κόστος στέγασης, λειτουργίας, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλειας των εκθεμάτων, ενώ η κυριότητα της συλλογής θα παραμείνει ιδιωτική και θα υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της στους δικαιούχους στο μέλλον.

Ζητά ανεξάρτητη αποτίμηση και μελέτη βιωσιμότητας

Ο δημοτικός σύμβουλος ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση. Μεταξύ άλλων, έθεσε το ερώτημα κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αποτίμηση της συλλογής και ποια είναι η πραγματική οικονομική, ιστορική και μουσειολογική αξία των αντικειμένων.

Παράλληλα, ζήτησε να παρουσιαστεί μελέτη βιωσιμότητας, η οποία να καταγράφει το συνολικό κόστος λειτουργίας του μουσείου για τα επόμενα χρόνια, αλλά και να αποτυπώνει την οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες σε σχέση με το αναμενόμενο κοινωνικό και πολιτιστικό όφελος.

Σύμφωνα με τον κ. Γρηγοριάδη, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η δημιουργία μιας νέας πολιτιστικής υποδομής, αλλά η διασφάλιση ότι η επένδυση είναι αναγκαία, βιώσιμη και αναλογική σε σχέση με την αξία της συλλογής και τις ανάγκες της πόλης.

Επιφυλάξεις και για την ονοματοδοσία Ο κ. Γρηγοριάδης έθεσε παράλληλα ζήτημα και ως προς την πρόθεση το δημοτικό μουσείο να φέρει το όνομα ιδιώτη. Όπως υποστήριξε, η ονοματοδοσία ενός δημόσιου πολιτιστικού ιδρύματος αποτελεί σημαντική θεσμική πράξη και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται αυτονόητη. Θα πρέπει, όπως ανέφερε, να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, στην αξία της προσφοράς και στο δημόσιο συμφέρον.

Ο δημοτικός σύμβουλος τόνισε ότι η συζήτηση δεν θα πρέπει να περιοριστεί στο αν κάποιος τάσσεται υπέρ ή κατά της συγκεκριμένης πρότασης.

Το ουσιαστικό ερώτημα, όπως ανέφερε, είναι κατά πόσο ο Δήμος έχει ολοκληρώσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να μπορεί να τεκμηριώσει ότι η συγκεκριμένη επένδυση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Κλείνοντας, ο κ. Γρηγοριάδης υπογράμμισε ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν πως κάθε ευρώ που θα δαπανηθεί υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, ότι η πολιτιστική κληρονομιά προστατεύεται με τον ενδεδειγμένο τρόπο και ότι οι αποφάσεις του Δήμου λαμβάνονται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο όφελος της Πάφου και όχι τη συγκυρία ή τον εντυπωσιασμό.