Επανέρχεται ο Χάρης Γεωργιάδης: Τάσσεται ανοικτά υπέρ του Παμπορίδη για το χρίσμα του ΔΗΣΥ - Μίλησε για υποκρισία στελεχών που «γέρνουν προς Χριστοδουλίδη»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του OMEGA, στην πρώτη του τηλεοπτική παρέμβαση για τα εσωκομματικά μετά τις 27 Οκτωβρίου και την επιστολή προς την Αννίτα Δημητρίου, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε σε στελέχη συλλογικών οργάνων που υπέγραψαν τις υποψηφιότητες του κ. Νεοφύτου, του κ. Παμπορίδη και της κ. Δημητρίου, όταν εκείνη διεκδικούσε το χρίσμα, «αλλά τελικά να γέρνουν προς στήριξη Χριστοδουλίδη»

Υπενθυμίζεται ότι στην επιστολή του προς την πρόεδρο του κόμματος ο κ. Γεωργιάδης είχε ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία αν το χρίσμα κερδίσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

Ο «εκβιασμός» και οι θέσεις

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι οι λόγοι της απόφασής του είναι πολιτικοί. Ο πρώτος αφορά τη στάση του κ. Νεοφύτου με το ενδεχόμενο ανεξάρτητης υποψηφιότητας, το οποίο κατά την κρίση του αξιοποιήθηκε «με έναν τρόπο πολιτικά εκβιαστικό». Ο δεύτερος αφορά τις θέσεις του τέως προέδρου, τις οποίες στην επιστολή χαρακτήριζε ουσιωδώς αποκλίνουσες από τις διαχρονικές θέσεις του ΔΗΣΥ.

Ερωτηθείς αν θα βρισκόταν απέναντι σε μια κυβέρνηση Νεοφύτου, απάντησε ότι διαφωνεί «και με θέσεις» και «και με συμπεριφορές».

Διευκρίνισε ότι δεν ζητά από κανέναν να συμφωνήσει μαζί του και ότι, αν η πλειοψηφία επιλέξει τον κ. Νεοφύτου, η απόφαση θα είναι σεβαστή, ο ίδιος όμως δεν θα εμπλακεί ενεργά στην εκστρατεία. «Εγώ λέω ότι θα πάω σπίτι μου», είπε, σημειώνοντας ότι μιλούσε παραστατικά. Απέρριψε επίσης ότι στόχος του είναι να συντηρήσει τον διχασμό στο κόμμα.

Η υποκρισία του 2023 και του σήμερα

Στις επικρίσεις ότι δεν έπρεπε να δημοσιοποιήσει τη διαφωνία του, απάντησε ότι θεωρεί «πιο έντιμο πολιτικά» να τη δηλώσει ευθέως, αντί να εμφανίζεται ως υποστηρικτής του υποψηφίου ενώ στην πράξη θα απείχε. Αναγνώρισε μάλιστα ότι ο κ. Νεοφύτου είχε δίκιο για το 2023, όταν στελέχη εμφανίζονταν μέρος της προσπάθειάς του αλλά στην πράξη έκαναν διαφορετικές επιλογές, κάτι που, όπως είπε, γνωρίζει «από πρώτο χέρι».

Η αιχμή του όμως αφορούσε και την τρέχουσα διαδικασία. Μίλησε για στελέχη συλλογικών οργάνων που υπέγραψαν τις υποψηφιότητες του κ. Νεοφύτου, του κ. Παμπορίδη και της κ. Δημητρίου, όταν εκείνη διεκδικούσε το χρίσμα, «αλλά τελικά να γέρνουν προς στήριξη Χριστοδουλίδη». Διερωτήθηκε γιατί αυτό δεν ενοχλεί, ενώ ενοχλεί η δική του διαφοροποίηση. Ο ίδιος είχε ταχθεί ήδη από το καλοκαίρι κατά της στήριξης του Προέδρου Χριστοδουλίδη από τον ΔΗΣΥ, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη πρέπει να διεκδικήσει τις προεδρικές με δικό της υποψήφιο.

Ο κ. Γεωργιάδης έθεσε σήμερα ξανά τον εαυτό του στη διάθεση της ηγεσίας. Υπενθύμισε ότι δεν κατέχει πλέον κομματικό αξίωμα, μόνο την προεδρία του Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης.

Από την επιστολή στο μορατόριουμ

Η επιστολή της 27ης Οκτωβρίου είχε ανοίξει νέο κύκλο εσωστρέφειας στην Πινδάρου. Η κ. Δημητρίου δεν αποδέχθηκε την παραίτησή του από την προεδρία του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» και κάλεσε σε διάλογο. Ο αντιπρόεδρος Γιάννης Καρούσος χαρακτήρισε τις τοποθετήσεις του άτοπες και διχαστικές, υποστηρίζοντας ότι από τη σύγκρουση ωφελείται μόνο ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ενώ ο Χαράλαμπος Σταυρίδης του θύμισε ότι το 2003 είχε στηρίξει τον Αλέκο Μαρκίδη απέναντι στον Γλαύκο Κληρίδη. Δύο ημέρες μετά την επιστολή, το Εκτελεστικό Γραφείο επέβαλε μορατόριουμ δηλώσεων, αποκλείοντας τα στελέχη από τηλεοπτικά πάνελ για τα εσωκομματικά.