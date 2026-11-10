Συνάντηση με τους διευθυντές των δημόσιων εκπαιδευτηρίων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ιεροκηπίας, στην παρουσία της Προέδρου της Σχολικής Εφορείας Γωγώς Θεμιστοκλέους, είχε την περασμένη Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2026, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός.
Συνάντηση Δημάρχου Ιεροκηπίας με τους Διευθυντές των Δημόσιων Εκπαιδευτηρίων του Δήμου Ιεροκηπίας
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν τόσο τα προβλήματα που εντοπίζονται στις υποδομές των σχολικών μονάδων όσο και οι κτιριολογικές ανάγκες (νέα σχολεία και επεκτάσεις).
Όπως αναφέρει ο Δ. Ιεροκηπίας ήταν μια πολύ εποικοδομητική σύσκεψη, εν όψει της συνάντησης που προγραμματίζεται να έχει σύντομα ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.
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