Ένας χρόνος ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού: Προβλήματα και στρεβλώσεις στη Βουλή

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έκρινε σκόπιμο να εγγράψει αυτεπαγγέλτως το ζήτημα, ώστε να εξεταστεί η λειτουργία της αγοράς κατά τον πρώτο χρόνο, να εντοπιστούν τυχόν στρεβλώσεις και να διαπιστωθεί αν εξυπηρετείται ο βασικός στόχος της, δηλαδή η μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, στη διάρκεια αυτού του χρόνου καταγράφηκαν σημαντικές προκλήσεις και δυσλειτουργίες που επηρεάζουν τόσο την αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού όσο και την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο περιορισμένος αριθμός ενεργών συμμετεχόντων, οι περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήματος, η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και οι υψηλές τιμές ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

«Το ζητούμενο παραμένει η ανάπτυξη πραγματικού και αποτελεσματικού ανταγωνισμού, η προσέλκυση νέων προμηθευτών και η διασφάλιση ότι τα οφέλη της απελευθέρωσης της αγοράς θα μεταφραστούν σε χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις», είπε.

Ο κ. Πασιουρτίδης πρόσθεσε ότι πριν από το άνοιγμα της αγοράς τον Οκτώβριο του 2025 είχε προηγηθεί μακρά μεταβατική περίοδος. Κατά τον ίδιο, αντί να αξιοποιηθεί για την προετοιμασία και τον περιορισμό των στρεβλώσεων, η περίοδος αυτή «λειτούργησε [...] για να αντλήσουν προνόμια και υπερκέρδη κάποιοι μεμονωμένοι επενδυτές, που, μέσω διμερών συμβολαίων, πωλούσαν τη φτηνή πράσινη ενέργεια περίπου πενταπλάσια από το κόστος που την παρήγαγαν».

Όπως ανέφερε, για το ΑΚΕΛ το δίλημμα δεν είναι «Αγορά ή μη Αγορά», αλλά «ποια Αγορά». Ζητούμενο, είπε, είναι ο πραγματικός και υγιής ανταγωνισμός, η διαφάνεια, η ασφάλεια εφοδιασμού και οι προσιτές τιμές ηλεκτρισμού.

Ο βουλευτής είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ είχε επισημάνει από το 2015 τις επιπτώσεις πιθανών στρεβλώσεων, την ανάγκη προστασίας της ΑΗΚ και τον κίνδυνο η απελευθέρωση της αγοράς να εξυπηρετήσει ιδιωτικά συμφέροντα χωρίς αντίστοιχο όφελος για τους καταναλωτές. «Ουδέποτε υιοθετήσαμε το αφήγημα ότι ο ανταγωνισμός από μόνος του θα μειώσει τις τιμές, όσο στην Κύπρο διατηρούνται στρεβλώσεις, με πιο καθοριστική την τεράστια εξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, εξαιτίας των παταγωδών αποτυχιών στην ενέργεια, και της προηγούμενης και της νυν κυβέρνησης», είπε.

Επανέλαβε ότι οι θέσεις του ΑΚΕΛ είναι η διαφάνεια, η στήριξη της ΑΗΚ ως ραχοκοκαλιάς του ενεργειακού συστήματος, ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός και η αντιμετώπιση των παθογενειών και στρεβλώσεων που εμφανίστηκαν στον πρώτο χρόνο λειτουργίας.

«Μέχρι η αγορά να μειώσει τις τιμές για τους τελικούς καταναλωτές, εμείς θα ζητούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο, λογοδοσία και να μας αναφέρουν όλοι οι βασικοί παίχτες αυτού του νέου συστήματος ΑΑΗ τι κάνουν για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν η αγορά είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη στα νοικοκυριά, ο κ. Πασιουρτίδης απάντησε αρνητικά. Όπως είπε, η ΑΑΗ θα έπρεπε να επιτρέψει και σε ιδιωτικές εταιρείες, πέρα από την ΑΗΚ, να προσφέρουν στα νοικοκυριά τη δυνατότητα σύναψης συμβολαίων.

Σε ερώτηση αν υιοθετεί τη θέση ότι η ΑΗΚ εκμεταλλεύεται τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά, ανέφερε ότι το μεγάλο μερίδιό της είναι γεγονός, καθώς για πολλά χρόνια ήταν ο μοναδικός πάροχος. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η αγορά άνοιξε ώστε το μερίδιο των παρόχων να κατανεμηθεί ισορροπημένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ΑΗΚ θα πάψει να υπάρχει.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον αριθμό των παρόχων που δραστηριοποιούνται σήμερα στην ΑΑΗ, είπε ότι είναι 11, αλλά η ΡΑΕΚ δεν ήταν έτοιμη να ανακοινώσει το μερίδιο αγοράς του καθενός. Όπως ανέφερε, ορισμένοι φορείς υποστηρίζουν ότι η ΑΗΚ διατηρεί μερίδιο 90% στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ