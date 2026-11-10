Στην Ιερουσαλήμ ο Δήμαρχος Ακάμα για το 35ο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων

Με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ακάμα, Μαρίνου Λάμπρου, πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ το επίσημο δείπνο έναρξης του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημάρχων.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, κ. Μαρίνος Λάμπρου, παρευρέθηκε, μαζί με τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Κορνήλιο Κορνηλίου, στο επίσημο δείπνο έναρξης του 35ου Διεθνούς Συνεδρίου Δημάρχων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ιερουσαλήμ στις 8 Νοεμβρίου σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Ακάμα.

Το διεθνές συνέδριο διοργανώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, το American Jewish Congress και το American Council for World Jewry, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης από διάφορες χώρες.

Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο θέμα «Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη: Ενδυναμώνοντας τις πόλεις του αύριο», με έμφαση στον ρόλο που διαδραματίζουν η τεχνολογία, η καινοτομία και η διεθνής συνεργασία στη διαμόρφωση των σύγχρονων πόλεων και των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η παρουσία του Δήμου Ακάμα στο διεθνές συνέδριο αναδεικνύει τη σημασία της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε διεθνείς διοργανώσεις και της ανταλλαγής εμπειριών γύρω από τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις.