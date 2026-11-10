Αννίτα Δημητρίου: Οι έξι πυλώνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη - Στο επίκεντρο επιχειρήσεις και εργαζόμενοι

Η κ. Δημητρίου άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι η στρατηγική για τη μετατροπή της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης δεν συνοδεύεται από επαρκή σχεδιασμό για τις ενεργειακές ανάγκες, συγκεκριμένους προϋπολογισμούς και ουσιαστικά μέτρα επανειδίκευσης.

Στη διάσκεψη Τύπου παρευρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Μούντουκκος, επικεφαλής του χαρτοφυλακίου Ψηφιακής Πολιτικής, Έρευνας και Καινοτομίας στο Συμβούλιο Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Μιχάλης Ιωαννίδης και ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Ονούφριος Κουλλάς.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα πολίτες χρησιμοποίησαν την ΤΝ την προηγούμενη χρονιά, κατατάσσοντας την Κύπρο ανάμεσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, οι κυπριακές επιχειρήσεις συγκαταλέγονται στις τελευταίες ως προς την αξιοποίησή της. Ενώ οι πολίτες έχουν υψηλές επιδόσεις στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες, υστερούν σημαντικά στις πιο προχωρημένες.

«Το πρόβλημα δεν είναι οι άνθρωποι ούτε οι επιχειρήσεις. Είναι το κενό πολιτικής. Και η πολιτική οφείλει να το καλύψει», σημείωσε.

Όπως είπε, στόχος του ΔΗΣΥ είναι μια Κύπρος που πρωταγωνιστεί στις τεχνολογικές εξελίξεις, όπου κάθε εργαζόμενος θα ενδυναμώνεται και κάθε επιχείρηση θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες της νέας εποχής. Πρόσθεσε ότι, ως μικρή χώρα, η Κύπρος χρειάζεται πιο ρεαλιστική πολιτική για να αξιοποιήσει την τεχνολογία ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Οι έξι πυλώνες προτάσεων του κόμματος αφορούν:

Μαζική επανειδίκευση εργαζομένων, μέσω οργανωμένου προγράμματος κατάρτισης, γενναίου προϋπολογισμού και φορολογικών κινήτρων.

Υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης από κάθε επιχείρηση, με φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές.

Προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας που αξιοποιούν εντατικά την ΤΝ.

Ένα κράτος που επιλύει ουσιαστικά προβλήματα, διασυνδέοντας τα δημόσια συστήματα, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και αξιοποιώντας την τεχνολογία.

Ενεργειακή επάρκεια και ανταγωνιστικό κόστος ηλεκτρισμού, ως προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και μεγάλων κέντρων δεδομένων.

Έλεγχο και λογοδοσία, με προστασία των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικής ζωής και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η κ. Δημητρίου αναγνώρισε τους κινδύνους από τη χρήση της ΤΝ, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις του ΔΗΣΥ υπογραμμίζουν την ανάγκη ελέγχου, σεβασμού των δικαιωμάτων και της ιδιωτικότητας, καθώς και υιοθέτησης ασφαλιστικών δικλείδων. «Η τεχνολογία μάς έχει ξεπεράσει και στόχος είναι να μην μείνει κανείς πίσω», ανέφερε.

Αλλαγές στη δημόσια διοίκηση

Ο Κωνσταντίνος Μούντουκκος ανέφερε ότι για την ουσιαστική αξιοποίηση της ΤΝ πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Βασική προτεραιότητα, είπε, είναι η διαλειτουργικότητα των κρατικών συστημάτων, ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταλλάσσουν πληροφορίες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Πρόσθεσε ότι χρειάζεται μετάβαση από τα πιλοτικά έργα στην πραγματική εφαρμογή συγκεκριμένων λύσεων. Για την αντιμετώπιση των κινδύνων, υπογράμμισε την ανάγκη σαφών κανόνων, διαφάνειας και ουσιαστικού ανθρώπινου ελέγχου.

Ο κ. Μούντουκκος τόνισε ακόμη ότι κάθε έργο ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το κράτος, είπε, οφείλει να γνωρίζει το κόστος κάθε έργου, τον χρόνο που εξοικονομεί και τον βαθμό στον οποίο βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής και ανάγκη εκπαίδευσης

Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου, Μιχάλης Ιωαννίδης, χαρακτήρισε το θέμα προτεραιότητα κοινωνικής πολιτικής και αναφέρθηκε σε παραδείγματα άλλων χωρών που έχουν ήδη προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες. Ανέφερε επίσης ότι τις επόμενες ημέρες ο ΔΗΣΥ θα παρουσιάσει, σε άλλες διασκέψεις, προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Ο κ. Κουλλάς σημείωσε ότι πρόκειται για εντελώς νέα τεχνολογία που μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη. Πρόσθεσε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι να μείνει η Κύπρος πίσω σε παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα του εργατικού δυναμικού, λόγω της έλλειψης εκπαίδευσης.

Άσκησε επίσης κριτική στην Κυβέρνηση, λέγοντας ότι δεν φαίνεται να υπάρχει γρήγορη πρόοδος και ότι δεν αναδεικνύονται τα πλεονεκτήματα που έχουν μικρά και ευέλικτα κράτη όπως η Κύπρος.

Πηγή: ΚΥΠΕ