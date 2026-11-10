Ζήτησε χρόνο η Ανδριάνα Νικολάου: Με πολυσέλιδη γραπτή δήλωση θα καταθέσει στο Δικαστήριο - Παραδόθηκαν εκατοντάδες έγγραφα

Η Ανδριάνα Νικολάου επρόκειτο να καταθέσει κατά τη σημερινή δικάσιμο. Ο δικηγόρος της, Νίκος Κληρίδης, ενημέρωσε το Δικαστήριο ότι η δήλωσή της δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς η ίδια ήθελε να κάνει ορισμένες προσθήκες. Ο κ. Κληρίδης μάλιστα κρατούσε στα χέρια του τη γραπτή δήλωση της παραπονούμενης, αναφέροντας ενώπιον του Δικαστηρίου ότι η ίδια επιθυμεί να προστεθούν και άλλα σημεία.

Ένσταση της υπεράσπισης

Η δικηγόρος της υπεράσπισης Ανδριάνα Κλαΐδη ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος, υποστηρίζοντας ότι οι καθυστερήσεις ταλαιπωρούν τους κατηγορουμένους. Χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η υπεράσπιση ενημερώθηκε την ημέρα της δικασίμου πως η γραπτή μαρτυρία δεν ήταν έτοιμη. Ο δικηγόρος Ανδρέας Γιαλελής ζήτησε να καταλογιστούν τα έξοδα της διαδικασίας στην πλευρά που αιτήθηκε την αναβολή. Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν τίθεται ζήτημα εξόδων.

Ο κ. Κληρίδης, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ως κατηγορούσα αρχή, απέρριψε την αιτίαση περί καθυστέρησης, λέγοντας ότι σημαντικός δικαστικός χρόνος είχε ήδη αναλωθεί στις προδικαστικές ενστάσεις της υπεράσπισης, εδώ και ένα χρόνο. Απέδωσε τη σημερινή εξέλιξη και στο ζήτημα που προέκυψε με τους μάρτυρες εγγράφων. Υποστήριξε επίσης ότι, σε επικοινωνία που είχε την προηγουμένη με τους δικηγόρους της υπεράσπισης, του είχαν μεταφέρει πως δεν θα έφερναν ένσταση στην αναβολή, κάτι που η κ. Κλαΐδη αμφισβήτησε.

Τα έγγραφα της υπόθεσης

Για την προσκόμιση εγγράφων η υπεράσπιση είχε καλέσει τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον Αρχηγό της Αστυνομίας, τον Γενικό Εισαγγελέα, την Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας.

Ο ταγματάρχης του Δικαστικού Τμήματος Κώστας Κωνσταντίνου εμφανίστηκε εκ μέρους του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς και του Υπουργείου Άμυνας και παρέδωσε κιβώτιο με έγγραφα της υπόθεσης. Εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι τα έγγραφα που είχε στην κατοχή της η Αστυνομία είχαν ήδη διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας δήλωσε ότι όλα τα σχετικά έγγραφα είχαν παραδοθεί στην υπεράσπιση και ότι η Υπηρεσία δεν είχε πλέον έγγραφα στην κατοχή της. Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τη θέση αυτή και το Δικαστήριο ζήτησε από την εκπρόσωπο να προβεί σε ένορκη δήλωση. Η Πρωτοκολλητής ζήτησε αρχικά χρόνο για να εντοπίσει τους φακέλους των θανατικών ανακρίσεων, λόγω του όγκου τους. Οι φάκελοι εντοπίστηκαν και παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο μετά την αναβολή.

Στην επόμενη δικάσιμο αναμένεται να τοποθετηθούν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, δια μέσου εκπροσώπων τους.

Οι πέντε κατηγορούμενοι

Κατηγορούμενοι στην ιδιωτική ποινική δίωξη είναι ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος του συμπλέγματος αστυνομικών σταθμών Πλατρών Χριστάκης Καπηλιώτης. Και οι πέντε απάντησαν μη παραδοχή στις κατηγορίες κατά την προηγούμενη δικάσιμο.